Hereke Halısı Barış Sarayı'na Teslim Edildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hereke Halısı Barış Sarayı'na Teslim Edildi

Osmanlı'nın hediye ettiği Hereke halısı, restorasyon sonrası Barış Sarayı'na teslim edildi.

03.12.2024 21:40
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Osmanlı Devleti'nin Barış Sarayı'na hediyesi Hereke halısının teslimine ilişkin tören yapıldı

ANKARA - Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından teslim töreni yapıldı.

Barış Sarayı'nın idaresini sağlayan Carnegie Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanan Hereke halısı için Kültür ve Turizm Bakanlığında teslim töreni yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ülke olarak geçmişten günümüze barışın güçlendirilmesi yönünde birçok adım attıklarını belirtti. Bu adımların somut bir örneğini paylaşmak için bir araya geldiklerini belirten Alpaslan, "1911 yılında Osmanlı Padişahı V. Mehmet Reşat tarafından Hollanda'da yer alan Barış Sarayı'na hediye edilen Hereke Halısı ile Osmanlı Sultan II. Abdülhamit döneminde başlayan ülkelerimiz arasındaki dostluk pekiştirilmiştir. Bu eşsiz eser de 100 yılı aşkın süredir barışın sembolü olarak tarihe tanıklık etmiş ve bugün özenle tamamlanan restorasyon çalışmasıyla yeniden hayat bulmuştur" dedi.

"Çalışma sırasında halı, dijital ortamda 280 eşit parçaya bölünerek detaylı hasar tespitleri yapılmıştır"

Lahey'de bulunan Hereke halısının Türkiye sınırları dışında yer alan en büyük el dokumalı halı olduğunu ve Türk milletinin barışa verdiği değerin güçlü bir göstergesi olduğunu vurgulayan Alpaslan, şöyle devam etti:

"Restorasyon süreci bilim ve geleneksel el sanatlarının bir araya getiren titiz bir çalışmanın sonucudur. Tarih, kimyasal analizler ve dokuma sanatındaki ustalığın birleştiği bir süreçte halının orijinal türleri ve renkleri birlikte analiz edilmiş ve doğal yöntemlerle yeniden canlandırılmıştır. Bu çalışma sırasında halı, dijital ortamda 280 eşit parçaya bölünerek detaylı hasar tespitleri yapılmıştır. 15 farklı hasar türü tespit edilmiştir. En yoğun bozulmaların insan trafiği ve mobilya kullanımından kaynaklandığı belirlenmiştir. Restorasyon çalışmalarımız sadece bu eski desenin ömrünü uzatmakla kalmamış aynı zamanda geleneksel tekniklerin bilimsel yöntemlerle desteklenerek gelecek kuşaklara aktarılmasına imkan sağlamıştır. Hereke halımız evrensel bir kültürel mirasın bir parçasıdır."

"Dünyanın dört bir yanından, barış ve adalet yolunda ter döken sayısız kişi, bu halıya ayak bastı"

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da iki ülke arasındaki diplomatik bağların 400 yıldan uzun bir süre önce kurulduğunu ve Hereke halısının bu ortak tarihin kanıtlarından biri olduğunu söyleyerek, "Barış Sarayı'nın temeli Lahey'de atıldığında, tüm katılımcı ülkeler katkıda bulunmaya davet edildi. Osmanlı Cihan Devleti'nin armağanı ise türünün Türkiye dışındaki en büyüğü olan bu muhteşem halı oldu. 1911'de Barış Sarayı'na yerleştirildiğinden bu yana dünyanın dört bir yanından, barış ve adalet yolunda ter döken sayısız kişi, bu halıya ayak bastı" diye konuştu.

Törene, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katılırken, tören sonunda Hereke halısının restorasyonuna ilişkin belgesel gösterimi yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hereke Halısı Barış Sarayı'na Teslim Edildi - Son Dakika

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