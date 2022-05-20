Heykeller kovanlarda sanat eserine dönüştü - Son Dakika
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Heykeller kovanlarda sanat eserine dönüştü

20.05.2022 20:26

Heykeller kovanlarda sanat eserine dönüştü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arı ve Arıcılık Topluluğu tarafından düzenlenen 20 Mayıs Arı Günü etkinliklerinde arı kovanlarına bırakılan metal heykeller arılar tarafından sanat eserine dönüştü 20 Mayıs Arı Günü etkinlikleri çerçevesinde Muğla...

Heykeller kovanlarda sanat eserine dönüştü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arı ve Arıcılık Topluluğu tarafından düzenlenen 20 Mayıs Arı Günü etkinliklerinde arı kovanlarına bırakılan metal heykeller arılar tarafından sanat eserine dönüştü

MUĞLA - 20 Mayıs Arı Günü etkinlikleri çerçevesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arı ve aracılık Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde arı kovanlarına yerleştirilen heykeller arılar tarafından bay mumuna dönüştürüldüğü eserler sergilendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kopya Heykeltıraşlık Eserleri Müzesindeki sergi, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Araştırma Görevlisi Beyza Durhan tarafından açıldı. Sergide metal heykel üzerine bez sarılarak arı kovanına bırakılan heykeller arılar tarafından metal peteğin üzerine petek örülmesi ile ortaya çıkan eserlerden oluşuyor.

Ailede Dedesi ve babasının da geçimini arıcılıktan elde ettiğini belirten Araştırma Görevlisi Beyza Durhan, "Eserlerden en önemlilerinden birisi Yılanlı Tanrıça. Bu figürü doğal malzeme ile sarıp arı kovanına yerleştirdim. Altında böyle detayların olmamasına rağmen arılar kendileri bambaşka bir eser üretmiş oldular. Arılar ile işbirliği içinde böyle bir eser ortaya çıktı. Eserin ortaya çıkması süresi çok uzun değil. Çünkü doğru mevsimde doğru floralarla çok kısa sürede kabartabiliyor. Burada görülen bütün yüzeyler arılar tarafından örüldü. Sadece iç iskeleti bana ait" dedi.

Heykeller kovanlarda sanat eserine dönüştü
Heykeller kovanlarda sanat eserine dönüştü
Heykeller kovanlarda sanat eserine dönüştü
Heykeller kovanlarda sanat eserine dönüştü

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Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Araştırma, Metal, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Heykeller kovanlarda sanat eserine dönüştü - Son Dakika


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