Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay Beldesi Güzelyurt Mahallesi, baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez'i büyük bir coşku ve yoğun bir katılımla kutladı. Doğanın uyanışını, bereketi ve umudu temsil eden geleneksel şenlikte, yağmura rağmen birlik ve beraberlikler görüldü.

Güzelyurt Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen geleneksel Hıdırellez şenliği, mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahalle ve köylerden gelen yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. Renkli görüntülerin sahne olduğu etkinlikte, toplumsal dayanışma ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ön plana çıktı.

Şenlik programı kapsamında sahne alan yöresel halk oyunları ekipleri, sergiledikleri birbirinden renkli ve etkileyici gösterilerle izleyenlerden büyük alkış aldı. Kültürel zenginliklerin yansıtıldığı gösterilerin ardından, eller semaya açılarak birlik, beraberlik, barış ve bereket için dualar edildi. Katılımcıların hep birlikte eşlik ettiği duaların sonrasında, misafirlere özenle hazırlanan çeşitli yöresel ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Kuruçay Beldesi Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Yaşar Yağ, şenliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Farklı bölgelerden gelen insanların bir arada eğlenip hasret giderdiği Hıdırellez şenliği, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. - KÜTAHYA