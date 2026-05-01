Hıdırellez dilekleri Akdeniz\'e bırakılacak

01.05.2026 11:05  Güncelleme: 11:12
Antalya Muratpaşa Belediyesi, baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez geleneğini bu yıl da Akdeniz'in maviliklerinde yaşatacak. Kaleiçi Yat Limanı'ndan teknelerle denize açılacak kent sakinleri, dileklerini Akdeniz'in masmavi sularına bırakacak.

Muratpaşa Belediyesi, doğanın uyanışını ve umutların tazelenmesini simgeleyen Hıdırellez için hazırlıklarını tamamladı. Geleneksel ritüelin en özel anlarından biri olan dilek bırakma etkinliği, 6 Mayıs sabahı gün doğumuyla birlikte gerçekleştirilecek.

Hıdırellez gecesi vatandaşlar tarafından gül ağacının dibine bırakılan dilekler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte toplanarak saat 05.30'da Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket edecek teknelerle Akdeniz'in derin sularına bırakılacak.

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyenlerin, 444 80 07 numaralı Turunç Masa hattı üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Ayrıca, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de Şükrü Solmaz Parkı'nda Hıdırellez Şenliği gerçekleştirilecek. Şenlikte İzmirli Necati sahne alacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

