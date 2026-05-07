Hıdırellez Geleneği Edremit'te Yaşatıldı

07.05.2026 12:37
Tahtacı Türkmenleri, Edremit'teki mezarlıkta Hıdırellez'i kutlayarak Ali Ekber Çiçek'i andı.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'ndeki mezarlıkta buluşan Tahtacı Türkmenleri, geçmişi asırlar öncesine dayandığı bilinen Hıdırellez geleneğini sürdürdü.

Halk ozanı Ali Ekber Çiçek'in kabrinin de bulunduğu mezarlıkta toplanan Türkmenler, sabah erken saatlerde kabristanı temizleyip güllerle donattı. Yöresel elbiselerini giyen Tahtacı Türkmenleri, ilkbaharın gelişini kutladı.

Mezar başlarında bulunan ve "ocaklık" adı verilen noktalarda odun ateşleri yakılarak kahve ve çaylar pişirildi. Gelenek gereği hazırlanan çerezler, şekerler ve yemekler mezarlığa gelen ziyaretçilere ikram edildi.

Çiçek'in kabri başında da kızı Türk Halk Müziği sanatçısı Ebru Çiçek'in de aralarında bulunduğu vatandaşlar dua etti.

Türk Halk Müziği sanatçısı Adil Asker Yıldız, AA muhabirine, Hıdırellez'de Ali Ekber Çiçek'i ziyarete geldiklerini belirterek, "Türkmen ve Alevi-Bektaşi geleneğinde Hakk'a yürümek vardır. Bu sebeple bizler, Hakk'a yürüyen canlarımızı ölmüş kabul etmeyiz. Onların hatıralarıyla yaşarız." diye konuştu.

81 yaşındaki İsmail Kocabıyık ise her yıl 7 Mayıs'ta bu özel ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Vatandaşlardan Sabriye Kaya ise yakılan ateşlerin ve pişirilen kahvelerin vefat edenlerin ruhlarını anmak için yapıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

