Hıdırellez Günü'nde vatandaşlar bahçelere koştu - Son Dakika
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Hıdırellez Günü'nde vatandaşlar bahçelere koştu

06.05.2022 17:47

Hıdırellez Günü'nde vatandaşlar bahçelere koştu Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Hıdırellez Günü dolayısıyla bazı vatandaşlar meyve bahçelerine giderek dilek ve isteklerini toprağa çizdi.

Hıdırellez Günü'nde vatandaşlar bahçelere koştu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Hıdırellez Günü dolayısıyla bazı vatandaşlar meyve bahçelerine giderek dilek ve isteklerini toprağa çizdi.

Genç kızlar kopardıkları otlardan kendi bileklerine bilezik yaparken bebeği olmayanlar ise ağaca beşik yaparak bebek istediler. Çocuğunu evlendirmek isteyenler ise dere kenarında toprağa gelin damat çizerek isteklerini dile getirdiler.

Bereketi ve bolluğu simgeleyen Hıdırellez Bayramları dileklerin yazılıp gül ağaçlarına asıldığı, ateş yakılıp üzerinden üç kere atlandığı, renklerin ve coşkunun hakim olduğu bir etkinliktir.

Hıdırellez Günü'nde vatandaşlar bahçelere koştu
Hıdırellez Günü'nde vatandaşlar bahçelere koştu
Hıdırellez Günü'nde vatandaşlar bahçelere koştu
Hıdırellez Günü'nde vatandaşlar bahçelere koştu

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Hıdırellez, Çanakkale, Lapseki, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hıdırellez Günü'nde vatandaşlar bahçelere koştu - Son Dakika


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