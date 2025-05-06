Hıdırellez Kırıkkale'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Hıdırellez Kırıkkale'de Coşkuyla Kutlandı

Kırıkkale'de, baharın habercisi Hıdırellez, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Mehter Takımı marşları, yöresel oyunlar ve öğrencilerin halk oyunları gösterileriyle kutlama yapılırken, vatandaşlara yemek ikramı da gerçekleştirilmiştir.

06.05.2025 16:08  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hıdırellez Kırıkkale'de coşkuyla kutlandı

KIRIKKALE - Anadolu'da "baharın habercisi" olarak kabul edilen Hıdırellez, Kırıkkale'de millet bahçesinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen Hıdırallez kutlama programında, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı marşlar seslendirdi. Ustalar topluluğu, bozlak türküleri eşliğinde yöresel oyunlar sergiledi. Etkinlik, öğrencilerin sahnelediği halk oyunları gösterileriyle son buldu. Program kapsamında vatandaşlara belediye tarafından yemek ikramı yapıldı. Vatandaşlar, hem gösteriler hem de ikramlarla baharın gelişini geleneksel bir atmosferde kutladı.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Kırıkkale Valiliğimizin himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün katkılarıyla bugün burada bir aradayız. Buraya katılan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hıdırellez Bayramı'nı kutluyor, tebrik ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Aktaş ise, "Asırlardır bu topraklarda yakılan ateşler, edilen dualar, bağlanan dilekler hep ortak bir umudu yansıtır: daha güzel bir gelecek. Bu kadim gelenekleri yaşatmak, kültürümüzü yeni nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Hıdırellez, Kırıkkale, Festival, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hıdırellez Kırıkkale'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu
Netanyahu’nun tehditlerinin ardından İsrail’den Yemen’e saldırı Netanyahu'nun tehditlerinin ardından İsrail'den Yemen'e saldırı
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum
Özgür Özel’e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var
90’da 2 gol iptal Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi 90'da 2 gol iptal! Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
ABD’nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 18:08:59. #7.12#
SON DAKİKA: Hıdırellez Kırıkkale'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.