Kültür Sanat

Hıdırlık Kulesi'nde tarih yeniden canlanacak

Projede restorasyon ve yeni bulgular heyecanlandırdı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 'Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'nde hummalı çalışma sürüyor. Projede, antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeylerin montajı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalya'nın kültürel mirası ve tarihi yapılardan Hıdırlık Kulesi'ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020 yılında Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlattığı arkeolojik kazı çalışmaları sonunda, bölgede antik dönem kalıntıları ve yapıları ortaya çıkmıştı. Eserlerin ziyaretçilere Akdeniz manzarası eşliğinde sunulması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan 'Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'nde çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Cam ve ahşap zemin kaplamalar tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından alanda restorasyon ve koruma-onarım (konservasyon) işleri devam ediyor. Kulenin güney kısmındaki alanın cam zeminlere ait taşıyıcı çelik imalatları tamamlandı ve antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeyler yerleştirildi. Kulenin Kuzey kısmındaki alanın ahşap ve cam zemin kaplama montajları da tamamlandı. Falezlerin siluetini etkilememesi için proje kapsamında tüm alanı çevreleyen şeffaf cam korkulukların montajı da bitirildi. Tarihi Hıdırlık Kulesi'nde yürütülen bitki temizliği ve dış duvar derz dolgu çalışmasında da sona yaklaşıldı.

13 metrelik hendek tespit edildi

Antalya Müze Müdürlüğü ve KUDEB denetiminde sürdürülen proje kapsamında tarihi kalıntıların konservasyon çalışmaları devam ederken, arkeolojik kazı çalışmaları da titizlikle sürüyor. Son olarak kulenin güney kısmında gün yüzüne çıkarılan M.S 1. ve 2. Yüzyıla ait olduğu tahmin edilen sütunlu yapı çevresinde kazı ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda taban mozaikleri ile sütunlu yapı arasında 13 metrelik bir hendek tespit edildi. Hendek dolgusundan ağırlıklı olarak 1900'lü yıllara ait güncel bulgular ortaya çıkarıldı. Uzman arkeologlar tarafından desenli taban mozaiklere konservasyon çalışması da devam ediyor. Proje kapsamında, bu sezon Hıdırlık çevresinde bin metrekarelik alanda kazı yapıldı. Kazılarda, 75 kasa dolusu seramik toplandı.