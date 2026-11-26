Araştırmacı, fotoğraf sanatçısı ve belgesel yönetmeni Hilal Bayar, Türkiye'nin kırsal kültürel hafızasını belgelemeyi hedefleyen Taşın Belleği koleksiyonunun ikinci etabı kapsamında Ağrı'da ön görüşmeler yaptı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde başlatılan Taşın Belleği koleksiyonunun ikinci etabı, Ağrı Dağı ve Süphan Dağı eteklerine kaydırılıyor. Araştırmacı, fotoğraf sanatçısı ve belgesel yönetmeni Hilal Bayar'ın yürüttüğü "Taşın Belleği - Türkiye'nin Kırsal Kültürel Hafıza Koleksiyonu" çerçevesinde, 2026 yazında bölgede ilk ön görüşmeler gerçekleştirildi.

"Ağrı Dağı ve Süphan Dağı Eteklerinde Kültürel Hafıza Belgeleme Çalışması" adıyla hayata geçirilecek projede, bölgenin kırsal yaşamının, geleneksel yapılarının ve kültürel birikiminin fotoğraf, belgesel film ve sözlü tarih çalışmaları aracılığıyla kayıt altına alınması amaçlanıyor.

Koleksiyonun ilk etabı, Ekim 2025'te Bitlis'in Hizan ilçesinde başladı. Altı köyde yürütülen çalışmalarda taş evler, geleneksel yapım teknikleri ve bu evlerde yaşamış kuşakların anlatıları kayıt altına alındı. Hizan çalışmaları kapsamında 6 binden fazla fotoğraf çekildi ve 300'ün üzerinde sözlü tarih görüşmesi gerçekleştirildi. Saha çalışmalarından elde edilen görüntü ve anlatılarla 31 dakikalık "Taşın Belleği - Hizan'ın Sessiz Köyleri" belgeseli hazırlandı.