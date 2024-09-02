Ankara'da 'Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi' Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ankara'da 'Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi' Açıldı

Japonya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 2-15 Eylül tarihleri arasında ziyaretçileri bekleyen Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi'nin açılışı gerçekleşti.

02.09.2024 17:22
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'Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi' Ankara'da açıldı

ANKARA - Japonya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 2-15 Eylül tarihleri arasında ziyaretçileri bekleyen Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi'nin açılışı gerçekleşti.

Japonya Büyükelçiliği'nce düzenlenen ve Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko tarafından açılan 'Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi' Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverleri bekliyor. Sergide Hiroşima ve Nagazaki'de atom bombasının yol açtığı hasarın gerçekliğini anlatılırken sergi 2-15 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

"Dünyada atom bombalarına maruz kalan tek ülke olan Japonya"

Serginin açılış töreninde konuşan ve 79 yıl önce Hiroşima ile Nagazaki'ye atom bombası atıldığını söyleyen Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko, iki şehirde yaklaşık 210 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Bu sayının sadece 1945 yılında ölenleri ifade ettiğini ve atom bombasından yayılan radyasyona maruz kalarak daha sonra ölenlerin de olduğunu aktaran Takahiko, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dahi radyasyonun yol açtığı sağlık sorunlarıyla yaşamak durumunda kalan pek çok kişi bulunmaktadır. Dünyada atom bombalarına maruz kalan tek ülke olan Japonya, Nükleer silahların olmadığı bir dünya yaratma misyonunun bilincinde olarak nükleer silaha sahip olan ve sahip olmayan devletlerle iş birliği içinde gerçekçi adımlar atmıştır. Nükleer silahların insanlık dışı olduğunun dünya çapında doğru anlaşılmasını teşvik etmek, nükleer silahların olmadığı bir dünya hedefine yönelik önemli gelişmelerden biridir. Hiroşima Barış Anıtı Müzesi tarafından temin edilen 30 panodan oluşan bu sergi, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombasının yol açtığı hasarın gerçekliğini anlatmaktadır."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ankara'da 'Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi' Açıldı - Son Dakika

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