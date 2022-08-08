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Hisarcık'ta "En güzel buzağı" yarışması

KÜTAHYA Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 3 yıl aradan sonra tekrar düzenlenen geleneksel "Buzağı Teşvik Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.

Hisarcık Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde hayvancılığı teşvik etmek, kültür ırkı hayvancılığını geliştirmek ve üreticiler arasında dayanışmayı artırmak amacıyla Hisarcık Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 0-6 aylık buzağıların katıldığı Buzağı Teşvik Yarışması'nda 23 buzağı yarıştı.

Yarışma öncesi açıklamalarda bulunan Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, "Düzenlenen Buzağı Teşvik Yarışmasının çiftçilerimizin katılımıyla güzel bir yarışma olacağına inanıyorum. Yarışmada 0-6 aylık buzağılar yarışacak. Yarışmadaki kriterlerimiz buzağıların dış görünüşü, ayak, kafa ve deri yapısı incelenecek jüri üyelerimiz buna göre değerlendirme yapacak. Yarışma için birbirinden güzel onlarca buzağımız geldi. İnşallah hayırlı, uğurlu olur" dedi.

Jüri üyeliklerini Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Zooteknist Erkan Özer ve Olcay Zoroğlu ile Veteriner Hekim Süleyman Erhan'ın yaptığı Buzağı Teşvik Yarışması'nda, 0-6 aylık buzağılar dış görünüş (Ayak ve kafa yapısı, tüylerin özellikleri) 50 puan, saf ırk özelliği 20 puan, jüri kanaat puanı ise 30 puan üzerinden değerlendirildi. Buzağı Teşvik Yarışması sonunda Halil Gündüz'e ait 1 aylık "Şarole" cinsi erkek buzağı birinci olurken, Ahmet Küreşen'e ait 4 aylık Simental cinsi erkek buzağı ikinci, Neslihan Eroğlu'na ait 1 haftalık Simental cinsi buzağı üçüncü oldu.

Yarışmada birinci olan buzağı sahibine 12 çuval yem, ikinciye 9 çuval yem, üçüncüye ise 7 çuval yem verildi. Bu arada yarışmaya katılan tüm buzağı sahiplerine yem dağıtıldı. Yarışmada dereceye giren buzağı sahiplerine ödülleri, Kütahya Vali Yardımcısı Hasan Erkal, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Emet Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam Vekili Hasan Çiçek ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay tarafından verildi.