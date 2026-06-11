Hisarcık\'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası coşkusu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Ahmet Yavuz Halk Eğitim Merkezi tarafından yılsonu sergisi ve halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Etkinlikte, yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler sergilenirken, öğrencilerin sunduğu halk oyunları gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sergide yer alan eserler, kursiyerlerin bilgi, beceri ve üretkenliklerini yansıtırken, hayat boyu öğrenmenin bireysel ve toplumsal gelişime sağladığı katkıları da gözler önüne serdi.

Yoğun katılımla düzenlenen programa Kaymakam Erkan Atam ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş da katılarak kursiyerlerin ve eğitmenlerin çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Serginin açılışında konuşan Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, etkinliğin yalnızca bir sergi açılışı olmadığını belirterek, "Bugün burada sadece bir sergi açılışı gerçekleştirmiyoruz; aynı zamanda emeğin, sabrın, azmin ve üretmenin en güzel örneklerine tanıklık ediyoruz. Özellikle hanımefendilerimizin büyük bir özenle hazırladığı, ilmek ilmek işleyerek adeta sanat eserine dönüştürdüğü ürünler hem estetik anlayışımızı hem de üretkenliğimizi en güzel şekilde yansıtıyor. Bu çalışmalar, öğrenmenin yaşının olmadığını ve isteyen herkesin her zaman kendini geliştirebileceğini açıkça göstermektedir" dedi.

Hayat boyu öğrenmenin yalnızca bilgi edinmekten ibaret olmadığını vurgulayan Kaymakam Atam, "Hayat boyu öğrenme; aynı zamanda kendini ifade edebilmek, üretmek ve topluma değer katabilmektir. Burada gördüğümüz her eser, bu anlayışın somut bir göstergesidir. Ortaya konan emek, zarafet ve üretim ruhu bize bir kez daha göstermiştir ki üreten kadın, güçlü toplum demektir. Bu anlayışla emeğiyle fark oluşturan tüm hanımefendileri yürekten tebrik ediyor, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, serginin gezilmesi ve kursiyerlerin hazırladığı çalışmaların incelenmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA