Hisseli Harikalar Kumpanyası Sahnelendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hisseli Harikalar Kumpanyası Sahnelendi

SAMDOB, Haldun Dormen'in müzikalini Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

14.02.2025 22:46
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Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sahneye koydu.

Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in kaleme aldığı, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikal, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini Şebnem Şenel üstlendi.

SAMDOB orkestrasının 100'ü aşkın solist sanatçısı, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibinin görev aldığı Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

Bir çadır tiyatrosu çalışanlarının başından geçen komik olayları konu alan iki perdelik müzikal, sanatseverlerden ilgi gördü.

Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikali yarın saat 15.00 ve 20.00'de, 17 Şubat Pazartesi günü ise saat 20.00'de yeniden sahnelenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Hisseli Harikalar Kumpanyası Sahnelendi - Son Dakika

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