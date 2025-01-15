Hisseli Harikalar Kumpanyası Samsun'da - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hisseli Harikalar Kumpanyası Samsun'da

Hisseli Harikalar Kumpanyası Samsun\'da

SAMS DOB, Haldun Dormen'in müzikalini yarın Aydın Gün Sahnesi'nde sahneleyecek.

15.01.2025 18:49
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Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sahneye koyacak.

Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in kaleme aldığı, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikal, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini Şebnem Şenel üstleniyor.

SAMDOB orkestrasının 100'ü aşkın solist sanatçısı, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibinin görev alacağı Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz yapacak.

Bir çadır tiyatrosu çalışanlarının başından geçen komik olayları konu alan iki perdelik müzikal, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Hisseli Harikalar Kumpanyası Samsun'da - Son Dakika

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