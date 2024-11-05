Hoca Hasan Hamamı Müzesi'ne 1 Yılda 35 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hoca Hasan Hamamı Müzesi'ne 1 Yılda 35 Bin Ziyaretçi

Elazığ'da restorasyon sonrası müzeye dönüştürülen 392 yıllık Hoca Hasan Hamamı, 1 yılda 35 bin kişiyi ağırladı. Hedef, önümüzdeki yıl ziyaretçi sayısını 70 bine çıkarmak.

05.11.2024 19:54
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Dört asırlık Hoca Hasan Hamamı'nı 1 yılda, 35 bin kişi ziyaret etti

ELAZIĞ - Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi girişinde görkemli kubbesiyle ve gösterişli mimarisiyle ziyaretçileri karşılayan Hoca Hasan Hamam Müzesi bir yılda 35 bin kişiyi ağırladı.

Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Osmanlı dönemine ait 392 yıllık Hoca Hasan Hamamı, restorasyon çalışmalarının ardından müzeye dönüştürüldü. Harput mimarisine uygun olarak dizayn edilen Hoca Hasan Hamamı, şehrin kültür ve turizm yaşamına kazandırıldı. 5 bin yıllık Harput Mahallesi girişinde görkemli kubbesiyle ve gösterişli mimarisiyle ziyaretçileri karşılayan müze, tarihi serüveni içerisindeki hamam kültürünü gelecek nesillere aktaracak. Açıldığı tarihten itibaren yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Hoca Hasan Hamamı bir yılda 35 bin kişi ziyaret etti.

"Önümüzdeki yıl çalışmalarla birlikte 70 bin kişiyi misafir etmeyi planlıyoruz"

Hoca Hasan Hamam Müzesi sorumlusu Hasan Aytaç, "Atıl durumda olan tarihi hamam, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ'ı müzeler şehri haline getirmenin basamaklarından biri olarak 2020 yılında restore ettirmeye başladı. 3 yıl boyunca süren titiz kazı ve restorasyon çalışmalarının ardından Hoca Hasan Hamam Müzesi, halkımızın hizmetine hazır hale getirildi. Hamamımız Osmanlı hamamı olarak 4 halvet ve 4 eyvandan oluşmaktadır. Halvetlerimiz sıcağı sevenler için eyvanlarımız da toplu halde yıkanmak isteyen insanlarımızın kullandığı alanlardır. Hamamda sergilediğimiz eseler, şifa tasları, taraklar, kazı çalışmalarında bulunan seramik parçalarımız ve çinilerimizdir. Hoca Hasan Hamamında geçmişe ait bütün eserler burada sergilenmektedir. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın yaptığı çalışmalar sonucunda Harput Mahallemizde Basın Müzesi, Musiki Müzesi ve Hoca Hasan Hamam Müzemiz açıldı. Son olarak da şehrimizin göbeğinde Kent Müzemiz açıldı. Hoca Hasan Hamamına günlük olarak bin ile bin 500 kişi arasında misafirimiz geliyordu fakat havaların soğumasıyla beraber gelen misafirlerimizde düşüş yaşandı. Şimdilerde ise batı illerinden gelen turlardan dolayı yoğunluk yaşamaya başladık. Sürekli Ege'den Akdeniz'den ve İç Anadolu Bölgesinden misafirlerimiz geliyor. Hoca Hasan Hamam Müzemizi açıldığı tarihten itibaren 35 bin kişi ziyaret etti. Hedeflerimiz Elazığ Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürekli sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz burayı 70 bin vatandaşın ziyaret etmesidir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hoca Hasan Hamamı Müzesi'ne 1 Yılda 35 Bin Ziyaretçi - Son Dakika

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