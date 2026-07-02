48. Honaz Kiraz Festivali muhteşem konserle final yaptı - Son Dakika
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48. Honaz Kiraz Festivali muhteşem konserle final yaptı

48. Honaz Kiraz Festivali muhteşem konserle final yaptı
02.07.2026 10:17  Güncelleme: 10:19
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Denizli'nin Honaz ilçesinde düzenlenen 48. Geleneksel Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, Aslı Güngör'ün sahne aldığı final programıyla tamamlandı. Çocuk korosu performansı büyük beğeni topladı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde bu yıl 48'incisi düzenlenen Geleneksel Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, Aslı Güngör'ün sahne aldığı final programıyla sona erdi. Festivalin kapanış gecesinde binlerce vatandaş müzik dolu anlar yaşarken, çocuk korosunun performansı da büyük beğeni topladı.

Honaz Belediyesi tarafından organize edilen 48. Geleneksel Honaz Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, final gecesinde gerçekleştirilen konser programıyla tamamlandı. Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen etkinliğe Honaz'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda vatandaş katıldı.

Aslı Güngör'e yoğun ilgi

Festivalin kapanışında sahne alan sevilen sanatçı Aslı Güngör, seslendirdiği birbirinden sevilen şarkılarla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının eserlerine hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusunu doruğa taşıdı. Renkli görüntülerin yaşandığı gecede katılımcılar müzik eşliğinde keyifli anlar geçirdi.

Çocuk korosu büyük alkış aldı

Final programının en özel anlarından biri ise Honaz Belediyesi Çocuk Korosu'nun sahne performansı oldu. Minik sanatçılar, Aslı Güngör ile birlikte seslendirdikleri şarkılarla izleyenlerden tam not aldı. Festival kapsamında sahne alan sanatçı Canan Bayram da performansıyla geceye ayrı bir renk kattı.

"Birlik ve beraberlik içinde güzel bir festival geçirdik"

Festival boyunca düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklerde birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, festivalin ardından yaptığı değerlendirmede, "48. Geleneksel Honaz Kiraz Kültür ve Sanat Festivalimizin final gecesinde sevilen sanatçımız Aslı Güngör'ü hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Birlik ve beraberlik içerisinde dolu dolu geçen festivalimizde bizlerle olan tüm vatandaşlarımıza, emeği geçen herkese ve değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Nice güzel festivallerde yeniden buluşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yoğun katılım ve konser coşkusuyla tamamlanan 48. Geleneksel Honaz Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, ilçenin sosyal ve kültürel hayatına renk katan etkinliklerden biri olarak hafızalarda yerini aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 48. Honaz Kiraz Festivali muhteşem konserle final yaptı - Son Dakika

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