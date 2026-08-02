Horasan erenlerinden Çağırgan Baba, Alucra’da dualarla anıldı

Giresun'un Alucra ilçesinde, Horasan erenlerinden Es-Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli (Çağırgan Baba), vefatının yıl dönümünde düzenlenen programla dualarla anıldı.

Alucra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak köyünde, Fevzi Çakmak Köyü Muhtarlığı, Fevzi Çakmak Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği ile Çağırgan Baba Kültür ve Hizmet Derneği iş birliğinde bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen anma programına yoğun katılım sağlandı.

Horasan erenlerinden olduğu ve Hoca Ahmet Yesevi'nin irfan ocağında yetiştiği rivayet edilen Çağırgan Baba'nın, Türkmen diyarından Anadolu'ya gelerek İslamiyet'in yayılmasına önemli katkılar sunduğu belirtilirken, Alucra'nın Fevzi Çakmak köyünde bulunan türbesinin her yıl Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığı ifade edildi.

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İsrafil Kiracı tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Fevzi Çakmak Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Abdullah Altınok'un açılış konuşmasının ardından araştırmacı-yazar Murat Dursun Tosun ile emekli Albay Adem Darama, Horasan'dan Anadolu'ya gelen Es-Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli'nin hayatı, manevi kişiliği ve Anadolu'nun İslamlaşma sürecindeki yeri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker ile Alucra Vakfı Başkanı Süleyman Baba da Çağırgan Baba'nın manevi mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaparak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar ve tasavvufi sohbetlerin yer aldığı programa; AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ, Alucra Vakfı Başkanı Süleyman Baba, Giresun İl Genel Meclis Üyesi Numan Zorba, AK Parti Alucra İlçe Başkanı Mahmut Gündüz, Türkiye Gazetesi Karadeniz Bölge Sorumlusu Ahmet Kadem Kaptı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın sonunda organizasyona katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür plaketi takdim edildi. Yapılan duaların ardından katılımcılara ikramlarda bulunulmasıyla anma programı sona erdi.