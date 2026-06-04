Hükümlülerin Eserleri Sergilendi

Hatay'da ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklular tarafından el emeğiyle hazırlanan eserler vatandaşların beğenisine sunuldu. Hatay Adliyesi'nde düzenlenen sergi açılışına katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, eserlerin hükümlülerin iç dünyasını yansıttığını belirterek, "İnsanlar bir şekilde hükümlü ve tutuklu olabilir ama yaptıkları eserler bir manada iç dünyalarını göstermektedir" dedi.

Hatay'da ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların, topluma yeniden kazandırmayı amaçlayan sosyal faaliyetler düzenlenmeye devam ediyor. Hükümlü ve tutukluların; eğitim, rehabilitasyon ve meslek edindirme faaliyetleri kapsamında el emeğiyle hazırladıkları eserler sergilendi. Hükümlü ve tutukluların hazırladığı; el sanatları, resim çalışmaları ve çeşitli üretimlerden oluşan sergiye Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ve davetliler katıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, eserler hakkında bilgi aldı.

"İnsanlar bir şekilde yükümlü ve tutuklu olabilir ama yaptıkları eserler bir manada aslında iç dünyalarında göstermektedir"

Hükümlülerin iç dünyasının yansıttığı sergininin anlamlı olduğunu söyleyen Vali Masatlı, "Sergideki eserleri görmek noktasında çok mutlu oldum. Toplumdaki en temel bunlardan bir tanesi adalettir. İnsanlar adalet içerisinde aldığı ölçüde huzur ve mutlu yaşar. İnsanlar hayat içerisinde farklı zamanlarda farklı şekillerde suç işliyor. İnsanlara güvenliğin tesis edilmesi gerekir. Kamuda düzenin oluşturulması bakımdan da adli kurumların tüm millet adına kararlar vermelidir. İnsanlarımızda sadece cezalandırmak değil, cezalandırmanın dışında o insanlarımızın ıslah etmek ve topluma tekrar kazandırmak içinde çaba gösterir. Bu manada sadece ceza ve tutuklu evlerimiz insanlarımızın orada tutulduğu ve özgürlüklerin kısıtlandığı yerler değil, onun dışında insanlarımızı tekrar hayata hazırlamak, onlara yeni beceriler kazandırmak ve onların tekrar kendilerini düşünmesine imkan tanımak içinde çaba sarf ederler. Ben de bugün burada yükümlü ve tutukluların hazırlamış olduğu bu sergide bulunmaktan çok memnun oldum. Aslında insanlar bir şekilde yükümlü ve tutuklu olabilir ama onlar içerisindeki dünyaları da görmek gerekiyor. Onlar hangi şartlarda yaşadığını bilmek lazım. Yaptıkları eserler bir manada aslında iç dünyalarında göstermektedir. Ben bu serginin anlamlı olduğunu tekrardan ifade etmek isterim. Bu serginin Hatay'ımıza hükümlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hükümlü arkadaşlarımızın topluma kazandırılması adına çeşitli sosyal faaliyetler icra edilmektedir"

Hükümlülerin topluma kazandırmaları için sosyal faaliyetlere devam edileceğini ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, "Ceza infaz kurumunun yalnızca toplumun güvenliği açısından hükümlü arkadaşlarımızın cezalarının infaz ettikleri yer değil, aynı zamanda hükümlü arkadaşlarımızın insan onuruna yakışır standartlarda yaşamasına olanak sağlayan yerleridir. Bu açıdan ceza infaz kurumların tarafından bakanlarımızın ceza infaz yasalarımızın öncelikle amacı olan hükümlü arkadaşlarımızın topluma kazandırılması adına çeşitli sosyal faaliyetler icra edilmektedir. Bugün de sizlerle beraber bu ana somut güzel ana şahitlik etmek için toplandık" dedi. - HATAY