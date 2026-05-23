Hülya Biçer'den Geleneksel Sanatlara Modern Dokunuş

23.05.2026 13:10
İzmirli Hülya Biçer, geleneksel el sanatlarını modern tasarımlarla birleştiriyor.

İzmirli kadın girişimci Hülya Biçer, unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarını kağıt iplik ve makrome teknikleriyle harmanlayarak modern tasarımlar üretiyor.

Geleneksel zanaatları yenilikçi dokunuşlarla birleştiren kadınlar, evlerindeki çalışma alanlarını ve kurdukları atölyeleri birer üretim merkezine çevirerek kendilerine yeni iş alanları oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda el becerilerini üretime dönüştüren Hülya Biçer, kağıt iplik ve makrome sanatını kullanarak çeşitli tasarımlar yapıyor. Kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayan Biçer, geri dönüştürülebilir ve doğal malzemelerden plaj çantası, şapka, abiye portföy, ev dekorasyon ürünleri ile duvar süsleri, hamak ve saksılık gibi ürünler ortaya çıkarıyor. Yoğun el emeği gerektiren ve geleneksel motiflerin kullanıldığı bu tasarımlar, dijital imkanlar değerlendirilerek geniş kitlelere ulaştırılıyor.

Doğal ve sürdürülebilir üretim

Seri üretimin aksine tığ, şiş veya el işçiliğiyle hazırlanan tasarımlara yöneldiğini belirten Hülya Biçer, "Her bir ürün, tek ve benzersiz olma özelliği taşıyor" dedi. Kağıt iplik ve pamuklu makrome iplerini kullanarak el sanatlarını yaşatan kadınlar, bu üretim modeliyle yerel kalkınmaya ve kendi ekonomik bağımsızlıklarına da önemli ölçüde katkı sağlıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

