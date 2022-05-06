Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika
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Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı

06.05.2022 03:58

Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı Her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecede kutlanan Hıdrellez Bayramı, Hatay'ın Samandağ İlçesi Deniz sitesinde bulunan Hızır makamına ve çevresinde bulunan Hızır alanına gelen vatandaşlar tarafından kutlandı.

Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı

HATAY - Her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecede kutlanan Hıdrellez Bayramı, Hatay'ın Samandağ İlçesi Deniz sitesinde bulunan Hızır makamına ve çevresinde bulunan Hızır alanına gelen vatandaşlar tarafından kutlandı.

Gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamalarda ilk olarak ateşler yakılarak üzerinden atlanıldı. Daha sonra barış, kardeşlik ve bolluk için dilekler tutuldu. Kağıda yazılan dilekler vatandaşlar tarafından denize bırakıldı.

Hataylıların yanı sıra şehir dışından gelen çok sayıda insan tarafından da büyük ilgiyle karşılanan Hıdrellez kutlamaları sabahın ilk ışıklarında son bulacak.

Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı
Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı
Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı
Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı

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5 Mayıs 2022 Haberleri 5 Mayıs 2022 Haberleri

Hıdrellez, Samandağ, Hatay, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika


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