I. Bartholomeos'tan İznik'e Ziyaret - Son Dakika
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Kültür Sanat

I. Bartholomeos'tan İznik'e Ziyaret

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I. Bartholomeos ve 14 kardinal, İznik'te vatandaşlarla bir araya geldi ve tarihi alanları ziyaret etti. Papa Francis'in mayıs ayında İznik'i ziyaret edeceği açıklamasının ardından gerçekleştirilen bu ziyaret, önemli anları içerdi.

10.02.2025 17:46  Güncelleme: 17:52
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I. Bartholomeos'dan İznik'e önemli ziyaret

BURSA - I. Bartholomeos ve 14 kardinal, İznik'te ziyaretlerinin ardından vatandaşlara bir araya geldi.

Papa Francis'in mayıs ayında İznik'e geleceği açıklamasının ardından din adamları İznik'e ziyaretlerini sürdürüyor. I. Bartholomeos ile 14 kardinal İznik'te önemli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Çakırca Mahallesinde bir petrol istasyonuna gelen Bartholomeos, burada vatandaşlara hediye ikram etti. Daha sonra İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'yı makamında ziyaret etti. Başkan Usta, I. Bartholomeos'a İznik çinisi, vazo ve karolardan oluşan çini hediye etti. Daha sonra Papa'nın ziyaret edeceği alanları inceleyen Bartholomeos, Bazilika, Ayasofya Camii ve bir çok tarihi alanları ziyaret etti.

Kaynak: İHA

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