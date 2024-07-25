İBB Kent Orkestrası, Uluslararası Bursa Festivali'nde konser verdi

Kültür Sanat

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında İBB Kent Orkestrası konser verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde İBB Kent Orkestrası sahne aldı.

Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen konseri şef Üstüner Büyükgönenç yönetti.

İBB Kent Orkestrası, konserde 1970, 1980 ve 1990'lı yıllara ait şarkılardan oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Konsere gelenler de tempo tutarak şarkılara eşlik etti.

Gecenin sonunda müzikseverleri selamlayan İBB Kent Orkestrası uzun süre alkışlandı.