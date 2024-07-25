İBB Kent Orkestrası, Uluslararası Bursa Festivali'nde konser verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

İBB Kent Orkestrası, Uluslararası Bursa Festivali'nde konser verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde İBB Kent Orkestrası, Merinos Parkı'nda konser verdi. Şef Üstüner Büyükgönenç'in yönettiği orkestra, 1970, 1980 ve 1990'lı yıllara ait şarkılardan oluşan geniş bir repertuvar sunarak müzikseverleri coşturdu. Konseri izleyenler ise şarkılara tempo tutarak eşlik etti ve İBB Kent Orkestrası'na uzun süre alkışlarla teşekkür etti.

25.07.2024 01:31
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Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında İBB Kent Orkestrası konser verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde İBB Kent Orkestrası sahne aldı.

Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen konseri şef Üstüner Büyükgönenç yönetti.

İBB Kent Orkestrası, konserde 1970, 1980 ve 1990'lı yıllara ait şarkılardan oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Konsere gelenler de tempo tutarak şarkılara eşlik etti.

Gecenin sonunda müzikseverleri selamlayan İBB Kent Orkestrası uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İBB Kent Orkestrası, Uluslararası Bursa Festivali'nde konser verdi - Son Dakika

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