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İbrahim Maalouf, T.O.M.A Projesiyle Harbiye'de - Son Dakika
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İbrahim Maalouf, T.O.M.A Projesiyle Harbiye'de

Lübnan asıllı Fransız trompetçi İbrahim Maalouf, T.O.M.A projesiyle 25 Mayıs Cumartesi akşamı Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak. T.O.M.A, folklor ve modernliğin bir araya geldiği eserlerini sahneleyecek.

İbrahim Maalouf, T.O.M.A Projesiyle Harbiye\'de
22.01.2024 - 10:54,  Güncelleme: 11:05
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İSTANBUL,

Lübnan asıllı Fransız trompetçi İbrahim Maalouf, yepyeni müzikal projesi T.O.M.A ile 25 Mayıs Cumartesi akşamı Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.

Dünyada ve Fransız müzik sahnesinde trompetin önde gelen isimleri arasında yer alan Lübnan kökenli Fransız müzisyen İbrahim Maalouf, yepyeni müzikal projesi T.O.M.A'nın turnesi kapsamında 25 Mayıs 2024 akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'na konuk olacak.

17 albüm ve prestijli bir Grammy adaylığının ardından Ibrahim Maalouf yeni ve son derece yenilikçi bir müzikal projeyle geri dönüyor. Açılımı "Michel Ange'ın Trompetleri" olan T.O.M.A, felsefi, tarihi ve müzikal açılardan folklor ve modernliğin bir araya geldiği eserlerini sahneleyecek.

Müzik kariyerine klasik müzik eğitimiyle başlayan İbrahim Maalouf, henüz 20 yaşındayken birçok uluslararası klasik müzik yarışmasını kazandı. 2000'lerin başında pop, caz ve dünya müzik sahnelerinin önemli isimleri arasında giren virtüöz, yayımladığı birçok tekli ve albümle listelerin başında yer aldı. Müzik hayatı boyunca yüzlerce konser veren Maalouf; Sting, Salif Keita, Amadou & Mariam, Lhasa de Sela gibi birçok isimle de aynı sahneyi paylaştı. 2007'den bu yana yayımladığı sayısız albümde prodüktör, besteci ve aranjörlük gibi rolleri de üstlenen başarılı virtüöz; aynı zamanda birçok film müziği albümü besteledi.

Geleneksel üç sübaplı trompet yerine babası Nassim Maalouf'un icat ettiği çeyrek tonların çalınmasına imkan veren dört sübaplı trompeti çalan Lübnanlı müzisyen, trompetçi Nassim Maalouf'un ve piyanist Nada Maalouf'un oğlu, yazar Amin Maalouf'un yeğeni. Maalouf, 15 yaşında başarıyla seslendirdiği Bach'ın No. 2 Brandenburg Konçertosu'yla müzik kariyerine başladı. Gerard Boulanger'nin öğrencisi olan İbrahim Maalouf; bugüne dek Elvis Costello, Sylvia Schwartz, Vanessa Paradis, Vincent Delerm ve Sting gibi isimlerle pek çok projeye imza attı.

Kaynak: DHA
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