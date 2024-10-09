Sanatçı İbrahim Tatlıses, Adana'da hayranlarıyla bir araya geldi.
Çukurova Amfi Tiyatro'da sahne alan Tatlıses, çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte sevilen eserlerini seslendirdi.
Tatlıses'in şarkılarına hayranları eşlik ederken bu anlar vatandaşlarca cep telefonlarıyla görüntülendi.
Şarkı aralarında vatandaşlarla sohbet eden Tatlıses, duygulu anlar yaşadı.
İlgiyle takip edilen Tatlıses'in performansı, konser alanındaki dinleyiciler tarafından alkışlandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › İbrahim Tatlıses Adana'da Konser Verdi - Son Dakika
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