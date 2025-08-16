İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme

İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme
16.08.2025 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da kahvaltı sırasında babası İbrahim Tatlıses'e kumanda fırlatan Dilan Çıtak, savcılık tarafından "silahla yaralamaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılanacak. Kumanda, resmi olarak silah sayıldı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında geçtiğimiz yıl Bodrum'da yaşanan tartışma, yargıya taşındı. Kahvaltı sırasında başlayan gerginlikte Çıtak, masadaki televizyon kumandasını alıp babasına doğru fırlattı. O an kumanda Tatlıses'e isabet etmedi ancak olay, evdeki çalışanların tanıklığıyla doğrulandı.

İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme

Tanık beyanlarına göre Tatlıses, yaşananların ardından çalışanlarına kızını evden çıkarmaları talimatını verdi. Çıtak'ın dışarı çıkarıldığı sırada tarafların bağırarak konuşmayı sürdürdükleri aktarıldı.

Sabah'ın haberine göre, ilk etapta kızından şikâyetçi olan, ardından şikâyetini geri çeken Tatlıses'e rağmen süreç durmadı. Türk Ceza Kanunu'nun 73. maddesi gereği şikâyete bağlı olmayan suç kapsamında yürütülen soruşturma devam etti. Savcılık, televizyon kumandasını "silah" olarak değerlendirerek eylemi "silahla yaralamaya teşebbüs" olarak nitelendirdi. Soruşturma dosyasına göre, Çıtak ifadesinde suçlamaları kabul etti. Deliller ve tanık beyanları doğrultusunda hazırlanan iddianame, kamu adına cezalandırma talebiyle mahkemeye gönderildi.

İbrahim Tatlıses, Kültür Sanat, Dilan Çıtak, Magazin, Bodrum, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı Polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf eden cani eş yeniden tutuklandı Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf eden cani eş yeniden tutuklandı
Zehir tacirinin savunması “pes“ dedirtti: Ucuza bulunca altınlarımı bozdurup aldım Zehir tacirinin savunması "pes" dedirtti: Ucuza bulunca altınlarımı bozdurup aldım
Umudunu kesmişti Kayıp cüzdan, 11 yıl sonra hiç akla gelmeyecek yerde bulundu Umudunu kesmişti! Kayıp cüzdan, 11 yıl sonra hiç akla gelmeyecek yerde bulundu
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

07:27
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
05:09
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 09:21:35. #7.11#
SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.