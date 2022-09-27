Iğdır'da doğa kampı yapan ilkokul öğrencileri "çevreye duyarlı" büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da doğa kampı yapan ilkokul öğrencileri "çevreye duyarlı" büyüyor

27.09.2022 11:43

Iğdır'da doğada kamp yapan ilkokul öğrencileri, çevre duyarlılığı da ediniyor.

Iğdır'da doğada kamp yapan ilkokul öğrencileri, çevre duyarlılığı da ediniyor.

Iğdır Kamp ve Doğa Yürüyüşü Kulübü, ilkokul öğrencilerini doğayla tanıştırıp farkındalık oluşturmak amacıyla "Çöpünüzü Değil Ayak İzinizi Bırakın" projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda kentteki ilkokul öğrencilerini doğayla buluşturmaya başlayan kulüp üyeleri, farklı okullarda eğitim gören çocuklarla öğretmenleri eşliğinde tatil günlerinde kırsala gidiyor.

Doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, çevredeki çöpleri topladıktan sonra çadır kampı kurup çeşitli oyunlar oynuyor.

Projeyle, çocukların örgün eğitimlerinin yanında çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

"Doğanın temiz tutulmasıyla ilgili farkındalık yaratmak istiyoruz"

Kulüp başkanı Murat Akay, AA muhabirine, doğanın temiz tutulmasıyla ilgili farkındalık yaratmak ve bu konuda çocukları eğitmek istediklerini söyledi.

Projenin öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Akay, "Kırsal alanlarda güzel yerleri keşfedip çocuklarımızı bu alanlarda doğayla buluşturuyoruz. İlerleyen günlerde yapacağımız birçok aktivitenin içerisinde de çocuklarımıza temel kampçılık, doğa yürüyüşü gibi eğitimler vereceğiz." dedi.

Kampa katılan Melekli Beldesi Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu öğretmenlerinden Özkan Oğan ise çocuklarla doğada kamp yapma fırsatı bulduklarını anlattı.

Doğaya çöpleri değil ayak izlerini bırakmak istediklerini belirten Oğan, "Çocuklarımız hem doğanın önemini kavradı hem de şehirden biraz da olsa uzaklaşmayı ve nefes almayı öğrendi. Ayrıca eğitim ve öğretimin sadece dört duvar arasında, okulda değil de farklı yerlerde, doğada da olabileceğini kavratmaya çalıştık." diye konuştu.

Öğrencilerden Hilal Beyza Uyanık da etkinlikte çok eğlendiklerini dile getirerek, "Kamp kurduk, çadır kurmayı, ateş yakmayı öğrendik, çeşitli etkinliklerle vakit geçirdik. Bence eğitim sadece dört duvar arasında değil dışarılarda da olmalı, bu da bizim için çok iyi bir tecrübe oldu." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Ardahan haber: Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem Ardahan haber: Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem Iğdır'da Ekmek ve Simide Zam Geldi Iğdır'da Ekmek ve Simide Zam Geldi
Kaynak: AA

Iğdır, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Iğdır'da doğa kampı yapan ilkokul öğrencileri 'çevreye duyarlı' büyüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:03 Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael yanıtladı! Ghezzal ve Redmond derbide forma giyebilecek mi?
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran maaş zammı sözleri: Ciddi şekilde artıracağız
17:52 Zaman yolcusundan çarpıcı iddia! Arınma gecesinde binlerce insanın öleceğini öne sürdü
17:32 Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın
17:21 İrfan Can Kahveci'nin kayıp sözleşmesi! Gençlerbirliği Başkanı açıkladı
17:24 Ormanlık alanda korkunç manzara! 7 aylık hamile kadın cinsel organı parçalanmış halde ölü bulundu
17:23 Ardahan'da korkutan deprem! AFAD şiddetini 5 olarak açıkladı
17:19 HDP'den Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısına kınama mesajı geldi
16:37 Bazı futbolseverler İsmail Kartal'ın A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçmesi için kampanya başlattı
16:27 A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore'ye set vermedi! Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 18:13:30. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da doğa kampı yapan ilkokul öğrencileri "çevreye duyarlı" büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement