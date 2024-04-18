Iğdır\'da özel eğitim meslek okulunda öğrenciler becerilerini geliştiriyor

Iğdır'da özel eğitim meslek okulunda öğrenim gören öğrenciler, seramik ve el sanatları atölyelerinde becerilerini geliştiriyor.
Iğdır Özel Eğitim Meslek Okulu'nda 37 özel öğrenciye, Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler gibi temel derslerin yanında atölyelerde mesleki eğitim de veriliyor.
Seramik ve el sanatları atölyelerinde becerilerini geliştiren ve yetenekleri keşfedilen öğrenciler, hem meslek öğreniyor hem sosyalleşiyor.
Mezun olduklarında "yardımcı personel" sertifikası verilen özel öğrenciler, tekstil ve seramik atölyelerinde çalışabilecek şekilde eğitiliyor.
Iğdır Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Barış Ekici, AA muhabirine, öğrencilerin akademik bilgi ve becerilerinin yanında mesleki alanda da eğitim aldığını söyledi.
Öğrencilerin temel eğitimi tamamladıktan sonra meslek okulunda eğitime devam ettiğini belirten Ekici, "Okulumuzda 37 öğrencimize mesleki eğitim veriyoruz, Mili Eğitim camiası olarak bunların meslekleri öğrenerek toplumda yer alacaklarına inanıyoruz ve toplumu da buna inandırmak istiyoruz." dedi.
"Amaç, kendi ayakları üzerinde durabileceklerini hatırlatmak"
Eğitimlerde öğrencilerin yeteneklerinin de keşfedildiğini anlatan Ekici, "Bazı öğrencilerimiz sanatsal yönde daha iyiler, bazı öğrencilerimizin de el becerileri iyi durumda. Bu yeteneklerini de keşfederek başarılı olduğu alanlarda meslek edinmelerini sağlıyoruz. Amacımız bu çocukların da toplumun bir ferdi olduğunu, toplum içerisinde kendi ayakları üzerinde durabileceklerini, meslek edinebileceklerini, sanatsal üretim yapabileceklerini hatırlatmaktır." diye konuştu.
Özel eğitim öğretmeni Şevket Topuz ise okulda akademik eğitimin yanında 2 atölyede mesleki eğitimler verdiklerini anlattı.
Öğrencilerin atölyede uzun süre vakit geçirdiğinden bahseden Topuz, "Biz burada akademik beceriden ziyade daha çok el becerilerinin gelişmesini istiyoruz. Sonunda bu okuldan mezun olacaklar ve gelecekte meslek sahibi olarak hayata daha hızlı hazırlanmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
El sanatları öğretmeni Sevim Kılıçsevin, öğrencilerin gelecekteki hayatlarında bir meslek edinmesi ve bununla kazanç sağlamasını istediklerini belirtti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Iğdır'da özel eğitim meslek okulunda öğrenciler becerilerini geliştiriyor - Son Dakika
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Ramazan Bayramında ilçenin 9 günlük bayram tatilinde günlük ortalama 80 bin kişi ağırlandığını açıkladı. Amasra, turizmde parlayan yıldızı olarak Karadeniz'in incisi olarak biliniyor.
Burhaniye Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşku ile kutlanması için çeşitli etkinlikler planlandı. 23 Nisan Salı günü ilçede üç farklı noktada 'Çocuk Şenliği' düzenlenecek. Etkinlikler dahilinde çocuklar satranç turnuvasından tiyatroya, uçurtma şenliğinden gösterilere kadar birçok aktivite ile bayramlarını dolu dolu yaşayacaklar.
Umay Kadın Sesleri Korosu ve ZibziArt orkestrasıyla birlikte sahne alan Gülcan Köseoğlu, unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konser, zengin repertuarı ve renkli sahne performansıyla izleyicileri büyüledi. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından birçok seçkin ismin katıldığı etkinlik, işitme engelli çocuklara destek olma adına önemli bir adım olarak kaydedildi.
Samsun'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Atatürk Resimleri Sergisi'nde, Atatürk'ün hayatına dair 68 fotoğraf yer alıyor. Sergi, Atatürk Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi'nde 23 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Antep İşi Nakışı'nın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesi için çalışmalar yapılıyor.
Filografi sanatçısı Ümmühan Gürbüz ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan 'Mühür' sergisi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda sanatseverlerle buluştu. Sergide, geleneksel ve modern eserlerin yer aldığı belirtilirken, serginin 30 Nisan'a kadar açık olacağı ifade edildi.
Erzurum'da düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Yakutiye Medresesi önünde asırlık yöresel lezzetler tanıtıldı. Vatandaşlara demir tatlısı, kadayıf dolması ve ayran aşı ikram edildi. Turizm Haftası'nın önemine değinen TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, turizmin bacasız fabrika olduğunu vurguladı. Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımıyla turizm potansiyelinin arttığı belirtildi.
Çinli yetkililer, Manhattan Bölge Savcılığı tarafından Çarşamba günü iade edilen 38 kültürel eseri teslim aldı. Bu eserlerin iadesi, kültürel mirasın korunması ve uluslararası işbirliğinin önemini vurgulamaktadır.
Ordu Valisi Muammer Erol, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Bilal Köyden Açık Hava Basın Müzesi ve Rüsumat No: 4 Gemisi Müzesi'ni ziyaret etti. Açık Hava Basın Müzesi'nde Türkiye'deki ilk köy gazetesinin basıldığı tarihi anlatılırken, Rüsumat No: 4 Gemisi Müzesi ise Ordu'nun Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlık destanını anlatıyor.
Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde bulunan ve kış aylarında kapatılan 2000 yıllık Medusa mozaiği, yeniden ziyarete açıldı. Mozaiğin, hava şartlarından korunması için uzmanlar tarafından kapatıldığı belirtilirken, 2024 yaz sezonuna kadar ziyaretçilere açık olacağı ifade edildi. Medusa mozaiği, dünyada benzerinin bulunmadığı nadir antik eserler arasında yer alıyor.
Çorum'da kökeni Hititlere dayandığı düşünülen Çiğdem Aşı Şenliği düzenlendi. Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yaşatılıp gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 'Çiğdem Aşı ve Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği' gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar yöresel çocuk oyunları oynadı ve çiğdem aşı ikram edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?