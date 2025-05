Iğdır Lezzetleri Tuz Mağarasında Tanıtıldı

Iğdır'ın yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri tuz mağarasında tanıtıldı

IĞDIR - 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Iğdır'ın zengin mutfak kültürü ve coğrafi işaretli ürünleri, Tuzluca ilçesindeki Tuz Mağaraları'nda düzenlenen özel bir programla tanıtıldı.

Iğdır Valiliği koordinesinde ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Iğdır'ın mutfak kültürüne dair bilgilendirici bir sunum yapılırken, halk oyunları gösterileri de katılımcıların büyük ilgisini gördü. İçinde yemek ile ilgili kelimelerin yer aldığı renkli görüntülere sahne olan program, "Lezzetli Ezgiler" konseri ile de katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı. Programda konuşan Vali Turan, Iğdır'ın zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu vurgulayarak, bu değerlerin tanıtılmasının önemine dikkat çekti. Vali Turan konuşmasında; "Iğdır'ın müthiş bir zenginliği var. Bu zenginliği tüm Türkiye'yle, tüm dünyayla paylaşmak hepimizin borcu. Iğdır'ın mutfak kültürü kendini özgüdür. Iğdır'ın kendine has bir havası, kendine has bir dokunuşu var. İnsanın doğaya kattığı her şeyi kültür olarak ifade edilir. İşte çeşitli etleri sebzeleri birleştiriyoruz. Bu yemek kültürümüzü ortaya koyuyor. Bu zenginliğinizi korumamız gerekiyor. Gelecek kuşaklara da net bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Bu konuda güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Yemek kitabımız yok. Bu konuda inşallah eşim, hanımefendi başkanlığında bir heyet oluşturacağız. Güzel bir yemek kitapları çıkartmayı düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Iğdır Girişimci Kadınlar Kooperatifi olarak programa kendi yaptıkları yöresel ürünler ile katıldıklarını belirten Kooperatif Başkanı Yıldız Aktaş; "Kadın Kooperatifi olarak bugün yöresel yemekler programında kooperatif olarak Iğdır'ımızın yöresel yemeklerini yaptık. Burada dağıtımını yaptık. Buranın yöresel çorbası, soğuk çorba, katık aşını, ekşili pilav üstü, taş köfte yaptık. Bir de kendi kooperatifimizde yaptığımız ürünlerimizi getirdik. Patlıcan ve tereyağı, kayısı reçelimizi getirdik. Kadın Kooperatifleri olarak Iğdır'ın yöresel yemekleri olsun, mutfağı olsun tanıtımını yapıyoruz. Aynı zamanda da bir işletmemiz var. İşletmemize de bu tarz yemekleri yapıyoruz" dedi.

Program Iğdır'ın yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri olan lezzetlerin vatandaşlara ikramı ile son buldu.