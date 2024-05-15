Iğdır Valiliği, Köylerde Çevre Temizliği ve Tadilat İçin Ekip Kurdu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Iğdır Valiliği, Köylerde Çevre Temizliği ve Tadilat İçin Ekip Kurdu

Iğdır Valiliği, Köylerde Çevre Temizliği ve Tadilat İçin Ekip Kurdu

Iğdır Valiliği, İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulan 25 kişilik ekip, köylerde çevre temizliği, tadilat ve boya gibi çalışmalar yapıyor. Proje kapsamında köylerdeki çöpler temizleniyor, çevre düzenlemesi yapılıyor ve köy konakları onarılıyor. Mayıs sonuna kadar 163 köyde tamamlanması hedeflenen çalışmalar, yöre halkı tarafından beğeni topluyor.

15.05.2024 12:38
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Iğdır Valiliğince İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan 25 kişilik ekip, bağlı köylerde çevre temizliği, tadilat ve boya yapıyor.

İl Özel İdaresinde "Köylerimiz Güzelleşiyor" projesi kapsamında 25 kişilik ekip oluşturuldu. Mart ayından bu yana çalışma yürüten ekip, köylerdeki çöplerin temizlenmesi, çevre düzenlemesi, köy meydanlarında bulunan duvarların boyanması, çöp konteynerlerinin yenilenmesi ve köy konaklarının onarılması gibi çalışmalar yürütüyor.

Metruk binaların da yıkımının yapıldığı çalışmaların mayıs sonuna kadar il genelindeki 163 köyde tamamlanması hedefleniyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, AA muhabirine, çalışmaların yöre halkından beğeni topladığını söyledi.

Şimdiye kadar 20 köyde çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Çarman, "Iğdır genelinde 163 köy mevcut olup bunların tamamında bu projeyi uygulamayı hedefliyoruz. Vatandaşlar tarafından ilgi gören projeyi imkanlar dahilinde en iyi şekilde süründürmeyi planlıyoruz." dedi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Çarman, şöyle konuştu:

"Özellikle köy meydanlarında, halkımızın yoğun kullandığı cadde ve sokaklarda çevre temizliği yapıp görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyoruz. Köylülerin yaşamını tehdit edecek evsel atıkların bulunduğu ortamları temizliyoruz. Bu çalışma kapsamında özellikle görüntü kirliliği olan yerlerde ekiplerimizle boya çalışması yapmaktayız. Farkındalık oluşturmak için başlattığımız bu projeyle oluşturduğumuz 25 kişilik ekibin çalışmalarına onlar da dahil oluyorlar. İnşallah mayıs ayı sonuna kadar kent merkezindeki bütün köylerde bunu bitirmeyi planlıyoruz."

Şu sıralar projenin yürütüldüğü Bayraktutan köyünün muhtarı Yunus Akkamış, çalışmayı çok beğendiklerini belirtti.

Köylülerin projeden memnun olduğunu anlatan Akkamış, "Böyle çalışmaların devamını diliyoruz. Allah devletimizden, İl Özel İdaresinden ve emeği geçen herkesten razı olsun." diye konuştu.

Köylülerden Bahar Aslan da çalışmanın gelecek vaat eden bir proje olduğunu belirterek, "Temiz bir çevre ve temiz bir köy vaat eden proje olduğundan, köyümüzde tapılan yenilikleri çok beğendik ve devamını diliyoruz. İnşallah bu ve buna benzeri çalışmalar diğer köylere de yayılır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Iğdır Valiliği, Köylerde Çevre Temizliği ve Tadilat İçin Ekip Kurdu - Son Dakika

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