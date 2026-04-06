İKÇÜ Film Festivali Nisan\'da Başlıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İKÇÜ Film Festivali, 20-25 Nisan'da 85 filmle sinemaseverlerle buluşacak. Ücretsiz gösterimler yapılacak.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin (İKÇÜ) bu yıl ikinci kez düzenleyeceği İKÇÜ Film Festivali, 20-25 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinlikle ilgili Menemen ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan İKÇÜ Rektör Yardımcısı ve festivalin başkanı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, sadece bilimsel üretimle değil sanatın dönüştürücü gücüyle de ülkeye değer katma gayretinde olduklarını söyledi.

Seçici kurulların, 32'si yarışma kategorilerinden 85 filmi izleyiciyle buluşturma kararı aldığını belirten Bulduklu, bu sayının festivale ilgiyi gösterdiğini ifade etti.

Bulduklu, bu yılki programda üç temel sacayağı üzerinde durduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve Yenilik kategorisinde Türkiye'deki film festivalleri arasında öncü bir adım atarak animasyon ve yapay zeka kategorisini hayata geçirdik. Sinemanın dijital dönüşümüne kayıtsız kalmıyor, yapay zekanın sunduğu yeni anlatım olanaklarını akademik bir perspektifle değerlendiriyoruz. Vicdan ve tanıklık konusunda ise sinema, dünyanın neresinde olursa olsun acıya ve hakikate ayna tutmaktır. Bu vizyonla geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 'Kamera Gazze' kategorisiyle Filistin'de yaşanan insanlık dramına karşı sanatsal bir duruş sergiliyoruz. 'Gelecek ve Çocuklarımız' teması kapsamında, festival takvimimiz çok anlamlı bir haftaya denk geliyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu sinema salonlarına taşıyoruz."

Bulduklu, geçen yıl "Bilge ve Keşif", "Aile" odağında gerçekleşen festivalin bu yılki mottosunun "Kültürel Miras" olduğunu sözlerine ekledi.

23 Nisan'da çocuk filmlerinin gösterimi yapılacak

Festivalin yönetmeni, İKÇÜ Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirkıran da filmlerin gösterim mekanlarının İzmir Körfezi'nin her iki yakasını da kapsayacağını dile getirdi.

Demirkıran, program kapsamında sinema profesyonelleri tarafından atölyeler gerçekleştirileceğini, paneller yapılacağını aktararak, "Çiğli yerleşkemizde, Alsancak Kültür ve Sanat Fabrikası'nda, İstinye Park Renk Sineması'nda ve Urla Dam'da filmler gösterilecek. Gösterimlerimiz tüm mekanlarda ücretsiz. Resim ve Heykel Müzesi'nde ise paneller düzenlenecek." dedi.

Demirkıran, 23 Nisan'da Alsancak Kültür ve Sanat Fabrikası'nda çocuk filmleri gösteriminin yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA

Film Festivali, Katip Çelebi, Kültür Sanat, Teknoloji, Etkinlik, Kültür, Miras, Çocuk, İzmir, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 14:38:34. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.