İKÇÜ Film Festivali Nisan\'da Başlıyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin (İKÇÜ) bu yıl ikinci kez düzenleyeceği İKÇÜ Film Festivali, 20-25 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinlikle ilgili Menemen ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan İKÇÜ Rektör Yardımcısı ve festivalin başkanı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, sadece bilimsel üretimle değil sanatın dönüştürücü gücüyle de ülkeye değer katma gayretinde olduklarını söyledi.

Seçici kurulların, 32'si yarışma kategorilerinden 85 filmi izleyiciyle buluşturma kararı aldığını belirten Bulduklu, bu sayının festivale ilgiyi gösterdiğini ifade etti.

Bulduklu, bu yılki programda üç temel sacayağı üzerinde durduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve Yenilik kategorisinde Türkiye'deki film festivalleri arasında öncü bir adım atarak animasyon ve yapay zeka kategorisini hayata geçirdik. Sinemanın dijital dönüşümüne kayıtsız kalmıyor, yapay zekanın sunduğu yeni anlatım olanaklarını akademik bir perspektifle değerlendiriyoruz. Vicdan ve tanıklık konusunda ise sinema, dünyanın neresinde olursa olsun acıya ve hakikate ayna tutmaktır. Bu vizyonla geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 'Kamera Gazze' kategorisiyle Filistin'de yaşanan insanlık dramına karşı sanatsal bir duruş sergiliyoruz. 'Gelecek ve Çocuklarımız' teması kapsamında, festival takvimimiz çok anlamlı bir haftaya denk geliyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu sinema salonlarına taşıyoruz."

Bulduklu, geçen yıl "Bilge ve Keşif", "Aile" odağında gerçekleşen festivalin bu yılki mottosunun "Kültürel Miras" olduğunu sözlerine ekledi.

23 Nisan'da çocuk filmlerinin gösterimi yapılacak

Festivalin yönetmeni, İKÇÜ Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirkıran da filmlerin gösterim mekanlarının İzmir Körfezi'nin her iki yakasını da kapsayacağını dile getirdi.

Demirkıran, program kapsamında sinema profesyonelleri tarafından atölyeler gerçekleştirileceğini, paneller yapılacağını aktararak, "Çiğli yerleşkemizde, Alsancak Kültür ve Sanat Fabrikası'nda, İstinye Park Renk Sineması'nda ve Urla Dam'da filmler gösterilecek. Gösterimlerimiz tüm mekanlarda ücretsiz. Resim ve Heykel Müzesi'nde ise paneller düzenlenecek." dedi.

Demirkıran, 23 Nisan'da Alsancak Kültür ve Sanat Fabrikası'nda çocuk filmleri gösteriminin yapılacağını belirtti.