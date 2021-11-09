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İki şehri birbirinden ayıran tarihi handa bakım ve onarım çalışmaları - Son Dakika

İki şehri birbirinden ayıran tarihi handa bakım ve onarım çalışmaları

09.11.2021 11:10

İki şehri birbirinden ayıran tarihi handa bakım ve onarım çalışmaları 770 yıllık han, kapısı ve taş işçiliği ile dikkatleri çekiyor Kırşehir ve Aksaray illerini birbirinden ayıran 770 yıllık tarihi Cacabey Hanında bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları yapılıyor.

İki şehri birbirinden ayıran tarihi handa bakım ve onarım çalışmaları

770 yıllık han, kapısı ve taş işçiliği ile dikkatleri çekiyor

KIRŞEHİR - Kırşehir ve Aksaray illerini birbirinden ayıran 770 yıllık tarihi Cacabey Hanında bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları yapılıyor. Dönemin Çin'den Avrupa'ya uzanan kervan ticaretinde önemli bir nokta olan hanın işçiliği ise dikkatleri üzerine çekiyor.

Kırşehir'in 21 kilometre güneyinde yer alan Cacabey Kervansarayı, Kırşehir ve Aksaray illerini adeta birbirinden ayıran bir nokta gibi iki şehir arasında yer alıyor. Yapıda; Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ortaklığında düzenleme çalışmaları yürütülüyor. 1248 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kırşehir Emiri Nurettin Caca tarafından yaptırılan han, taç kapısı, taş işçiliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kervansaray; bakımsızlık nedeni ile zamanla yıkılmaya yüz tuttuğu için ve 1989 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edildi. İç düzenlemesi kadar çevre düzenlemesi de yapılan han kamera sistemleri ile de izlemeye alındı. Bir süredir, kapı ve pencereleri kırık olan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüm odaları yakılmış vaziyette bulunan han, madde bağımlılarının da mekanı haline gelmişti. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez; bölgede hana yakın alanda bulunan kesikköprünün kısa süre önce duvarlarının sprey boyalarla yazıldığını ve tarihin tahrip edildiğini aktarmıştı. Bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarının hanın kimliğine yakışır olduğunu anlatan Dönmez, han hakkında bilgiler vererek; "Anadolu Selçuklular Devleti zamanında Kırşehir Emiri Nurettin Caca tarafından yaptırılmış. 770 yıllık da bir geçmişe sahip kervansaray" dedi.

Çin'den Avrupa'ya uzanan kervan ticaretinde han önemli bir nokta

Çin'den Avrupa'ya uzanan kervan ticaretinin önemli durak noktalarından birinin Kırşehir'de bulunan yapı olduğunu ifade eden Dönmez, "Kervanlar Kırşehir'e gelip bir kaç gün dinlendikten sonra yeniden Avrupa istikametine devam etmektedir. Kervansaray, köprüler ve tarihi mekanların ayakta kalması için gerekli özeni hep birlikte göstermeliyiz" diye konuştu.

İki şehri birbirinden ayıran tarihi handa bakım ve onarım çalışmaları
İki şehri birbirinden ayıran tarihi handa bakım ve onarım çalışmaları
İki şehri birbirinden ayıran tarihi handa bakım ve onarım çalışmaları
İki şehri birbirinden ayıran tarihi handa bakım ve onarım çalışmaları

Çin Halk Cumhuriyeti, Kervansaray, Kırşehir, Aksaray, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İki şehri birbirinden ayıran tarihi handa bakım ve onarım çalışmaları - Son Dakika


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