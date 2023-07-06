İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültürel Faşizme Karşı Çıkmanın Zorunluluğunu Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültürel Faşizme Karşı Çıkmanın Zorunluluğunu Vurguladı

06.07.2023 21:53

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir televizyon programında kültürel faşizme karşı çıkmanın önemine dikkat çekti. Altun, terörle ilişkili kişilerin kitaplarının sergilendiği bir kitapçıda karşılaştığı durumu anlattı ve bu duruma tepki göstererek sosyal medyada paylaştığını belirtti. Altun, Türkiye'nin gerçek kültürel dünyasını yansıtmayan ve çoğulculuktan uzak bir kültürel hegemonyaya karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında kültürel faşizme karşı çıkmanın zorunluğuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"TERÖRLE İLTİSAKLI KİŞİLERİN KİTAPLARINI GÖRDÜM"

2018 yılında yaşadığı bir olayı aktaran Altun, "Henüz bu göreve başlamamıştım. Birgün İstiklal Caddesi'nde bir kitapçıya girmiştim. Kitapçıda hemen girişte tüm okurların, müşterilerin en iyi şekilde göreceği yerde, terör örgütü mensuplarının övüldüğü, halihazırda hapishanede terörle iltisakı dolayısıyla cezalı olan kişilerin, firari olarak yurt dışına kaçan isimlerin yazdığı kitapların olduğu bir rafla, bir tezgahla karşılaştım.

"TEZGAHIN FOTOĞRAFINI ÇEKİP PAYLAŞTIM"

Hiçbir şekilde Türkiye'nin gerçek kültürel dünyasını, Türkiye'nin yayın dünyasını yansıtmayan ve o yayın dünyasındaki çoğulculuktan eser taşımayan bir kültürel iktidar gösterisiyle karşı karşıya kaldığımı düşündüm. Bunun üzerine o tezgahın fotoğrafını çektim ve o fotoğrafı 'Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek' mesajıyla sosyal medyada paylaştım" dedi.

"O KÜLTÜREL HEGEMONYA, TÜRKİYE'NİN GERÇEĞİNİ YANSITMIYOR"

Attığı sosyal medya mesajı nedeniyle hala kendisine yönelik eleştirilerin devam ettiğini ifade eden Altun, "Ben hâlâ aynı noktadayım. O kültürel hegemonya, Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye'nin gerçek renklerini, Türkiye'nin gerçek çoğulculuğunu yansıtan bir kültürel zemine, çoğulculuğa ihtiyacımız var. Bizim bir kültürel hegemonyaya karşı başka bir kültürel hegemonyaya değil, bizim gerçek anlamda doğal kültürel etkileşim zeminine ihtiyacımız var. Mahalle baskısıyla kendinden olmayanı ötekileştiren, dışlayan, ona hakaret eden, ağır baskı uygulayan o linç kültürüne karşı, o linç kültürünün iktidarına karşı bizim kültürel çoğulculuğu savunmamız gerekir" diye konuştu.

"BUNA KARŞI ÇIKMAYA MECBURUZ"

Altun sözlerini "Terör örgütlerini öven, FETÖ'ye methiyeler dizen, PKK'yı romantize eden sözümona çalışmaların "Türkiye gerçeği budur" diye yansıtılması kültürel faşizmdir. Ve buna karşı çıkmaya biz mecburuz…" ifadeleriyle bitirdi.

YORUMLAR
500

İstiklal Caddesi, Fahrettin Altun, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültürel Faşizme Karşı Çıkmanın Zorunluluğunu Vurguladı - Son Dakika


Son Dakika
22:23 Gümrük memurundan İngiliz turiste taciz! Gündem olan video sonrası soruşturma başlatıldı
22:19 Gümrük memurundan İngiliz turiste taciz! Gündem olan video sonrası soruşturma başlatıldı
21:50 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültürel Faşizme Karşı Çıkmanın Zorunluluğunu Vurguladı
21:00 Milli Takım'ın Arda paylaşımı ortalığı karıştırdı!
20:56 Milli Takım'ın Arda paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe mesajı düzeltti, topa eski kulübü de girdi
20:46 Wagner ile aralarında bir benzerlik var mı? SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi tartışmalara son noktayı koydu
20:42 Wagner ile aralarında bir benzerlik var mı? SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi tartışmalara son noktayı koydu
20:15 Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler'in geçmişten günümüze yükselen futbol kariyeri
20:11 Arda'dan 5 yılda müthiş yükseliş! Top toplayıcılıktan Real Madrid'e kadar uzandı
19:45 Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 22:27:06. #1.13#
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültürel Faşizme Karşı Çıkmanın Zorunluluğunu Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement