İlkadım'dan "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi" - Son Dakika
Üye Girişi

İlkadım'dan "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi"

28.06.2022 17:18

- İlkadım'dan "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi" İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Türk İslam Sanatları Merkezi kursiyerlerin hünerlerini sergilediği "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi" açıldı Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Türk İslam Sanatları...

- İlkadım'dan "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi"

SAMSUN - İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Türk İslam Sanatları Merkezi kursiyerlerin hünerlerini sergilediği "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi" açıldı

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Türk İslam Sanatları Merkezi kursiyerleri ve hocalarının hünerlerini sergilediği Vefa Klasik Sanatlar Sergisi'nde hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru ve çiniden oluşan 120 eser gözler önüne serildi. Eserler, açılış törenine gelenlerin büyük beğenisini topladı.

Açılış töreninde konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Göreve geldiğimizde sergimizin açılığı Türk İslam Sanatları Merkezi başka bir belediyeye geçecekti. Burayı vermedik ve kullanmaya devam ettik. Düzeni bozmadık ve hocalarımız İstanbul'dan gelerek kursiyerlere güzel hizmetler sundular. Merkezimizde çok üst düzey bir hizmet verildi. Merkezimiz alanında üst düze bir İslam sanatları merkezi konumunda. 1 yıl boyunca yapılan eserleri de hep birlikte gördük. Emeği geçen hocalarımız ve kursiyerlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Törende ayrıca Sadrettin Özçimi, Ahmet Bursalı, Fatih Yeşil, Bünyamin Kınacı, Muammer Çelik, Yasin Urhan ve Merve Erdoğan hocalara da verdikleri emeklerden dolayı plaket ve hediye takdim edildi. Törende ebru hocası Fatih Yeşil, Zeliha Tuba Gürleri adlı kursiyere icazet verdi.

Program, sergide yer alan eserlerin gezilmesi ile sonlandı.

YORUMLAR
500
Samsun'da 'Vefa Klasik Sanatlar Sergisi'nde 120 eser sergilendi Samsun'da 'Vefa Klasik Sanatlar Sergisi'nde 120 eser sergilendi Silahlı yaralama şüphelisi tutuklandı Silahlı yaralama şüphelisi tutuklandı
Kaynak: İHA

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İlkadım'dan 'Vefa Klasik Sanatlar Sergisi' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Göztepe'nin iki yerli yeteneği Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat, Avrupa yolcusu!
16:46 Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Tacı Filipinler'den Fuschia Anne Ravena aldı
16:44 Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti
16:39 Kolombiya'da hapishanede isyan çıktı! 49 mahkum yanarak yaşamını yitirdi
16:22 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 17:30:53. #1.13#
SON DAKİKA: İlkadım'dan "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement