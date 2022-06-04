İlyas Yalçıntaş, Kastamonu'da hayranlarıyla buluştu - Son Dakika
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İlyas Yalçıntaş, Kastamonu'da hayranlarıyla buluştu

04.06.2022 02:47

İlyas Yalçıntaş, Kastamonu'da hayranlarıyla buluştu Ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş, Kastamonu'da verdiği konserde hayranlarını coşturdu.

İlyas Yalçıntaş, Kastamonu'da hayranlarıyla buluştu

KASTAMONU - Ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş, Kastamonu'da verdiği konserde hayranlarını coşturdu.

Kastamonu Belediyesi tarafından 1994 yılından bugüne organize edilen ve bu yıl 22'ncisi düzenlenen Türk Dünyası Günleri etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş konser verdi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen konserde genç sanatçı İlyas Yalçıntaş, Kastamonululara unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde "İncir", "Gel Be Gökyüzüm", "Bu Nasıl Veda", "İçimdeki Duman" ve "Yağmur"un da aralarında bulunduğu çok sayıda şarkıyı seslendiren Yalçıntaş'a gece boyunca sevenleri de büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, konser sonrası sevilen sanatçıya teşekkür edip çiçek verdi.

Yalçıntaş'ın konseri öncesi Kafkas Kartalları da gösteri yaptı. Ayrıca gecede havai fişek gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu.

İlyas Yalçıntaş, Kastamonu'da hayranlarıyla buluştu
İlyas Yalçıntaş, Kastamonu'da hayranlarıyla buluştu
İlyas Yalçıntaş, Kastamonu'da hayranlarıyla buluştu
İlyas Yalçıntaş, Kastamonu'da hayranlarıyla buluştu

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İlyas Yalçıntaş, Kastamonu'da hayranlarıyla buluştu - Son Dakika

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