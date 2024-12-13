İnci Taneleri\'nde Aksiyon Dolu Bir Bölüm Daha

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KANAL D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri aksiyon dolu bir bölümle ekrana geldi. Eline bıçağı alıp Zahir'in üzerine yürüyen Dilber'e pavyondakiler engel oldu. Dizide, katilin kim olduğu sorusu yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada da çok konuşulan yapımda, Azem büyük sırrı söylemeye yine cesaret edemedi.

Yayınlanan bölümde Dilber ile Yıldız, Zerre'nin yaşadıklarından dolayı vicdan azabı çekerken Zahir, Dilber'i zorlamaya devam etti. Dans ederken diğer kadınların kendileri hakkında konuştuğunu fark eden Dilber, kavga çıkardı ve pavyonu birbirine kattı.

TALİP'LE AZEM KARŞILAŞTI

Piraye, Ayça'nın derslerine olan ilgisini kaybetmesinden dolayı endişelenince Azem'den yardım istedi. Talip'le Azem Piraye'nin evinde karşılaştı. Piraye ara bulmaya çalışırken Talip, "Ya o adam ya da ailen" diyerek kardeşini seçim yapmaya zorladı.

'NEREYE GİTSEM SONUNDA SANA GELİYORUM'

Zerre'nin yaşadıklarından dolayı vicdan azabı çeken Dilber ile Yıldız, 'şova devam' dercesine sahnede coştu. O sırada pavyondaki diğer kadınların kendileri hakkında konuştuğunu fark eden Dilber, kavga çıkardı. Yaşadıklarından bunalan Dilber, Azem'le dertleşti. "Nereye gitsem sonunda sana geliyorum, bu hayat benim üzerime çok geliyor" diyen Dilber'le Azem'in yakınlaşması dikkat çekti.

GÜÇLÜ KADRO

BKM yapımı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D'de.