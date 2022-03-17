İnciraltı'nda, Nevruz Bayramı etkinliği düzenlenecek - Son Dakika
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İnciraltı'nda, Nevruz Bayramı etkinliği düzenlenecek

17.03.2022 10:17
İnciraltı'nda, Nevruz Bayramı etkinliği düzenlenecek

Türkiye Azerbaycan Doğu Türkistan Dostluk Derneği tarafından Nevruz Bayramı dolayısıyla 21 Mart'ta İnciraltı Demokrasi Meydanı'nda etkinlikler gerçekleştirilecek.

Türkiye Azerbaycan Doğu Türkistan Dostluk Derneği tarafından Nevruz Bayramı dolayısıyla 21 Mart'ta İnciraltı Demokrasi Meydanı'nda etkinlikler gerçekleştirilecek.

Derneğin Genel Başkanı Dinçer Ertaş, yaptığı yazılı açıklamada, Orta Asya'dan Balkanlar'daki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan nevruzun her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılandığı bir gün olduğunu belirtti.

Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde köklü bir geçmişi olduğunu aktaran Ertaş, kültürü yeni nesillere aktarmak adına çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Dinçer Ertaş, düzenleyecekleri etkinlikle nevruz bayramını 21 Mart Pazartesi günü İnciraltı Demokrasi Meydanı'nda ritüellerle coşku içinde kutlamayı planladıklarını belirterek, "Amacımız terör örgütlerinin paçavralarıyla sahiplenmeye çalıştığı bu öz ve öz Türk kültürünü gençlerimize tanıtmak. Bu etkinliği İzmir'den başlatıp geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Gençlerimizi ve nevruzun ne olduğunu bilmeyen, öğrenmek isteyen vatandaşlarımızın bunu şenlik havasında hem eğlenmek hem de bilgilendirmek amacıyla düzenliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı saat 10.00'daki bu şenliğe davet ediyoruz." dedi.

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Nevruz Bayramı, Demokrasi, Türkiye, 21 Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İnciraltı'nda, Nevruz Bayramı etkinliği düzenlenecek - Son Dakika


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