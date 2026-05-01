İncirliova\'da \'Çalıkuşu\' sahnelendi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü

İncirliova Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği etkinlikleri devam ediyor. Şenlik kapsamında sahnelenen "Çalıkuşu" adlı tiyatro oyunu, ilçe halkından büyük ilgi gördü. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı etkinlikte, sanatçı Gülşah Yavuz sergilediği performansla izleyicilerden tam not aldı. Gece boyunca salonu dolduran sanatseverler, tiyatro oyununu ilgiyle takip etti. İncirliova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, etkinliğe katkı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür edilerek, ilçede kültür ve sanat faaliyetlerinin artarak devam edeceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, "Değerli sanatçımız Gülşah Yavuz'u etkileyici performansı için gönülden tebrik ediyoruz. Bu güzel akşamda bizlere birlikte olan tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İlçemizin sosyal hayatını kültürel ve sanatsal etkinliklerle zenginleştirmeye, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye ve her yaştan hemşehrimizi sanatla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN