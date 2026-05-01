İncirliova'da 'Çalıkuşu' sahnelendi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İncirliova'da 'Çalıkuşu' sahnelendi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü

01.05.2026 10:15  Güncelleme: 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sahnelenen "Çalıkuşu" tiyatro oyunu, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İncirliova Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği etkinlikleri devam ediyor. Şenlik kapsamında sahnelenen "Çalıkuşu" adlı tiyatro oyunu, ilçe halkından büyük ilgi gördü. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı etkinlikte, sanatçı Gülşah Yavuz sergilediği performansla izleyicilerden tam not aldı. Gece boyunca salonu dolduran sanatseverler, tiyatro oyununu ilgiyle takip etti. İncirliova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, etkinliğe katkı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür edilerek, ilçede kültür ve sanat faaliyetlerinin artarak devam edeceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, "Değerli sanatçımız Gülşah Yavuz'u etkileyici performansı için gönülden tebrik ediyoruz. Bu güzel akşamda bizlere birlikte olan tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İlçemizin sosyal hayatını kültürel ve sanatsal etkinliklerle zenginleştirmeye, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye ve her yaştan hemşehrimizi sanatla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 10:55:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.