İncirliova'da geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane kuruldu. - Son Dakika
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İncirliova'da geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane kuruldu.

25.04.2022 16:03

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi görevlileri ile kursiyerler, atık malzemeleri kullanarak merkezde "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturdu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi görevlileri ile kursiyerler, atık malzemeleri kullanarak merkezde "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturdu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi görevlileri ile kursiyerler, atık malzemeleri kullanarak merkezde "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturdu.

Gönüllülük esasıyla bir araya gelen kursiyerler ve görevliler, önce çevre mahalle ve okullarda kütüphane yapımında kullanılabilecek atık malzemeleri araştırdı.

İki haftalık çalışma sonunda kullanılmayan sıralar, masalar, kapılar, tel dolaplar, raflar, paletler ve çekmeceler kullanılarak kütüphane kuruldu. Ekibin kendi imkanları ve bağışlarla aldıkları yaklaşık 800 kitap, kütüphaneye yerleştirildi.

İncirliova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Atila Karaman, AA muhabirine proje kapsamında çürümeye yüz tutmuş malzemeleri hayata döndürdüklerini ifade etti.

Çöpe gidecek malzemeleri değerlendirdiklerini kaydeden Karaman, "Önce sınıfımızı boyadık. Kütüphane olabilecek şekilde düzenledik. Sonuçta bir buçuk ay içerisinde çok güzel kütüphanesi ortaya çıktı. Amaç hem sıfır atık geri dönüşüm bilincini kazandırmak hem okuma bilincini kazandırmak hem de edebiyat zevkini insanlara kazandırmak." dedi.

İncirliova'da geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane kuruldu.
İncirliova'da geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane kuruldu.
İncirliova'da geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane kuruldu.
İncirliova'da geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane kuruldu.

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Halk Eğitim Merkezi, geri dönüşüm, İncirliova, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İncirliova'da geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane kuruldu. - Son Dakika


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