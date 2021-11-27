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İnegöl'de çocuklar gerçek kahramanların hikayeleri ile büyüyecek - Son Dakika

İnegöl'de çocuklar gerçek kahramanların hikayeleri ile büyüyecek

27.11.2021 16:20

- İnegöl'de çocuklar gerçek kahramanların hikayeleri ile büyüyecek İnegöl Belediyesi, İnegöl Kaymakamlığı ve Birlikte Dağıtım A.Ş. iş birliğiyle örnek bir proje başlattı.

- İnegöl'de çocuklar gerçek kahramanların hikayeleri ile büyüyecek

BURSA - İnegöl Belediyesi, İnegöl Kaymakamlığı ve Birlikte Dağıtım A.Ş. iş birliğiyle örnek bir proje başlattı. İnegöl'de 51 ilkokulda 644 derslik için "Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de" kitap setinin bulunduğu özel Kitap Ağacı kurulacak. 1 yıl içerisinde toplam 20 bin 704 öğrenci, 100 Türk büyüğünün hayatının anlatıldığı 2 milyon 70 bin 400 kitabı okumuş olacak. Böylece çocuklar sahte kahramanların değil, gerçek Türk büyüklerinin hayatlarından ilham alarak yetişecek.

Tarih Yazan Çocuklar, İnegöl Belediyesi öncülüğünde yeni nesille buluşuyor. İlçede eğitim verilen 51 ilkokul için her sınıfa bir Kitap Ağacı projesi başlatıldı. Dijital bağımlılığın ve sanal kahramanların hüküm sürdüğü günümüz dünyasında çocuklara milli şuur aşılanması ve tarihlerinden gurur duymaları son derece mühim. İnegöl Belediyesi, bundan yola çıkarak, İnegöl Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile Birlikte Dağıtım A.Ş. iş birliğiyle "Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de Projesini" geliştirdi. Bu proje ile çocukların Türk büyüklerini tanımaları, hayatları ve başarılarıyla topluma örnek olmuş gerçek kahramanlardan ilham almaları ve onları rol model olarak benimsemeleri hedefleniyor.

1 yıl içerisinde 20 bin öğrenci 2 milyon kitap okuyacak

Yeni neslin kitap okumasını teşvik etmek ve Türk tarihini öğrenmeleri maksadıyla ortaya çıkan Tarih Yazan Çocuklar projesi ile İnegöl'de bulunan 51 ilkokulda 644 derslik için Kitap Ağacı ismi verilen kitaplıklar kurulacak. Her bir kitap ağacında 4'er set "Tarih Yazan Çocuklar" kitap serisi yer alacak. Toplamda 1 kitap ağacı 400 kitaptan oluşacak. Öğretmenler nezaretinde 1 yıl içerisinde toplam 20 bin 704 öğrenci, 2 milyon 70 bin 400 kitabı okumuş olacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün Kitap Günleri Fuarımızın yapıldığı alanda yeni bir projeyi duyurmak için bir aradayız. Burada gençlerimizi, ailelerimizi, çocuklarımızı görmek bizleri de ayrıca mutlu ediyor. Ancak bugün burada toplanma amacımız daha başka. Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliği ile güzel bir projeye imza atmış olacağız. Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de projesini şehrimize kazandırmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerliyoruz. Türk milletinin adının tarihe altın harflerle yazılmasını sağlayan şüphesiz binlerce değerimiz var. Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de projesi de kültür ve eğitim alanında büyük etki uyandıracak, ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlayacak kıymetli bir projedir. Bu projeyle hem ülkemizin geçmişindeki engin tecrübe ile birlikte bilgi ve birikimi oluşturan, tarihe mal olmuş değerlerimizin gelecek nesillerle buluşturulması hedeflenmektedir. İlkokul öğrencilerimiz için hazırlanan bu kitap serisi ile amaçlanan sadece çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanması değil, aynı zamanda bu değerli kimlikleri ilkokul yıllarında tanımaları ve anlamalarını sağlamaktır" dedi.

İnegöl'de çocuklar gerçek kahramanların hikayeleri ile büyüyecek
İnegöl'de çocuklar gerçek kahramanların hikayeleri ile büyüyecek
İnegöl'de çocuklar gerçek kahramanların hikayeleri ile büyüyecek
İnegöl'de çocuklar gerçek kahramanların hikayeleri ile büyüyecek

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Kitap, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İnegöl'de çocuklar gerçek kahramanların hikayeleri ile büyüyecek - Son Dakika


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