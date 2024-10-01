İngiliz turist, gerçek kadın gibi görünen heykeli taciz etti - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

İngiliz turist, gerçek kadın gibi görünen heykeli taciz etti

İngiliz turist, gerçek kadın gibi görünen heykeli taciz etti

İngiliz heykeltıraş Rory Macbeth'in yarattığı 'Flora' adlı gerçekçi kadın heykeli, İngiltere turunda tacize uğradı. Sanatçı, heykelin erkekler tarafından sürekli rahatsız edildiğini açıkladı. Bu deneyim, Macbeth'e kadınların günlük hayatta karşılaştığı tacizin boyutunu gösterdi. Olay, toplumdaki kadına yönelik tacizin yaygınlığını ortaya koyarken, sanatın toplumsal sorunlara dikkat çekme gücünü de vurguladı. Heykelin yaşadıkları, gerçek kadınların deneyimlerini yansıtıyor.

01.10.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz heykeltıraş Rory Macbeth'in yarattığı gerçekçi genç kadın heykeli, İngiltere turunda beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kaldı. 57 yaşındaki sanatçı, "Flora" adını verdiği balmumu heykelinin erkekler tarafından sürekli taciz edildiğini ve rahatsız edici davranışlara maruz kaldığını açıkladı.

Macbeth, heykeli mümkün olduğunca gerçekçi yapmak için büyük çaba sarf etmiş. Flora'yı beyaz bir şal giydirmiş, bileğine boncuklar takmış ve eline çiçekler yerleştirmiş. Bu detaylar, heykelin gerçek bir insan gibi algılanmasına neden oluyor.

Sanatçı, insanların çoğunun heykele olumlu tepkiler verdiğini, ancak bazı erkeklerin uygunsuz davranışlarda bulunduğunu belirtti. "İnsanların çoğu onu gerçek sanıyor ve dokunmak istiyor. Ancak izinsiz dokunmak sorunlu bir davranış ve şaşırtıcı derecede yaygın," diye ekledi.

Macbeth, bu deneyimin kadınların günlük hayatta karşılaştığı tacizin boyutunu anlamasını sağladığını ifade etti. Heykeli Leeds, York, Glasgow gibi çeşitli şehirlerde sergileyen sanatçı, insanların Flora'nın nefes aldığını veya hareket ettiğini iddia ettiklerini de sözlerine ekledi.

Bu olay, toplumda kadınlara yönelik taciz ve rahatsız edici davranışların yaygınlığına dikkat çekerken, sanat yoluyla toplumsal sorunlara ışık tutmanın önemini de vurguluyor.

İngiliz turist, gerçek kadın gibi görünen heykeli taciz etti
İngiliz turist, gerçek kadın gibi görünen heykeli taciz etti

Birleşik Krallık, Kültür Sanat, 3-sayfa, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İngiliz turist, gerçek kadın gibi görünen heykeli taciz etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bilgehan Göktürk:
    Heykelin yaşadıkları derken,heykel ne yaşamış olabilir...? 10 0 Yanıtla
  • Salih Arslan:
    Buda bir şey mi bizim ülkede damacanaya tcvz ediyorlar… 10 0 Yanıtla
  • Mehmet Güney:
    BU HABER SİTESİDE SAÇMALAMAKDA MYNET LE YARIŞIYOR. HABER DEĞERİ NERESİ 4 0 Yanıtla
  • Sıddık Kilim:
    en güzel kare emekçi mahe çıkmış iş yleğiyle beraber?? 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:04:54. #1.13#
SON DAKİKA: İngiliz turist, gerçek kadın gibi görünen heykeli taciz etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement