İnönü Üniversitesinde Cumhuriyetin Şarkıları konseri dinleyicilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İnönü Üniversitesinde Cumhuriyetin Şarkıları konseri dinleyicilerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnönü Üniversitesinde Cumhuriyetin Şarkıları konseri dinleyicilerle buluştu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnönü Üniversitesinde Cumhuriyetin değerlerini ve milli müzik kültürünü yansıtan eserlerin seslendirildiği Cumhuriyetin Şarkıları konseri düzenlendi. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konserde Cumhuriyet dönemi marşları ve Türk müziğinin eserleri dinleyicilerle buluştu.

İnönü Üniversitesinde Cumhuriyetin değerlerini ve milli müzik kültürünü yansıtan eserlerin seslendirildiği "Cumhuriyetin Şarkıları" konseri düzenlendi. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konserde, Cumhuriyet döneminin marşları ve Türk müziğinin önemli eserleri dinleyicilerle buluştu.

Konsere; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Yeşilyurt Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Yakıcı, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan, Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Çiftci, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Besteciliğini ve şefliğini Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz'ün üstlendiği, anlatımını ise İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Aycan'ın yaptığı konserde, Cumhuriyet tarihine ve milli değerlere ışık tutan eserler seslendirildi.

Konser programında "Gençlik Marşı", "Bu Dünyanın Üzerinde", "Kambur Kerim", "İleri Marşı", "Kartallı Kazım", "Türk Köylüsü", "Cumhuriyet Marşı", "Mülkiye Marşı", "Hoş Gelişler Ola" ve "100. Yıl Marşı" yer aldı.

Dinleyicilere duygu dolu anlar yaşatan konserin sonunda, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz, Doç. Dr. Ersin Aycan, orkestra ekibi ve koro üyelerine çiçek verdi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatTurgut ÖzalEğitimMüzikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Yeşilçam’ın cesur yıldızı Arzu Okay’ın son hali şaşırttı Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı
İsrail’de seçim sonrası ortalık karıştı Sokağa inenlerin 2 isteği var İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var
ABD’ye büyük darbe Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü Sonrası daha da korkunç Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç
Canlı yayında Özgür Özel’i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
10:54
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
10:43
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay Gol atmadan 3 puan aldılar
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar
10:29
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
09:58
Netanyahu’nun kaderi bu oylara bağlı Sayım başladı
Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
09:51
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 11:16:44. #.0.3#
SON DAKİKA: İnönü Üniversitesinde Cumhuriyetin Şarkıları konseri dinleyicilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android