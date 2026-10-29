İnönü Üniversitesinde Cumhuriyetin Şarkıları konseri dinleyicilerle buluştu

İnönü Üniversitesinde Cumhuriyetin değerlerini ve milli müzik kültürünü yansıtan eserlerin seslendirildiği "Cumhuriyetin Şarkıları" konseri düzenlendi. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konserde, Cumhuriyet döneminin marşları ve Türk müziğinin önemli eserleri dinleyicilerle buluştu.

Konsere; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Yeşilyurt Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Yakıcı, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan, Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Çiftci, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Besteciliğini ve şefliğini Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz'ün üstlendiği, anlatımını ise İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Aycan'ın yaptığı konserde, Cumhuriyet tarihine ve milli değerlere ışık tutan eserler seslendirildi.

Konser programında "Gençlik Marşı", "Bu Dünyanın Üzerinde", "Kambur Kerim", "İleri Marşı", "Kartallı Kazım", "Türk Köylüsü", "Cumhuriyet Marşı", "Mülkiye Marşı", "Hoş Gelişler Ola" ve "100. Yıl Marşı" yer aldı.

Dinleyicilere duygu dolu anlar yaşatan konserin sonunda, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz, Doç. Dr. Ersin Aycan, orkestra ekibi ve koro üyelerine çiçek verdi.