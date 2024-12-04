İpek Göztepe Quintet Eskişehir\'de

Kültür Sanat

Sanatçı İpek Göztepe Quintet, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Caz ve Oda Müziği Günleri kapsamında düzenlenen konserde müzikseverlerle buluştu.

Caz sanatçısı Betty Carter'ın hem yazdığı hem de yorumladığı parçaların seslendirildiği konserde grup performansı sergilendi.

Selen Gülün'ün piyano, İpek Göztepe Quintet'in vokal, Kaan Karadavut'un trompet, Anıl Deniz'in kontrbas ve Simon Shiriaev'in davulla yer aldığı konserde sanatseverler, Betty Carter'ın farklı stillerde ürettiği doğaçlama ve parçalarını dinledi.

Sanatçı İpek Göztepe Quintet, kendisine oldukça ilham veren müzisyenin parçalarını seslendirmekten mutluluk duyduğunu belirtti.