İpek Yolu Köprüsü Restorasyonu

07.05.2026 10:38
Prof. Dr. Yaşar Kop, Ani'deki İpek Yolu Köprüsü'nün restorasyonunun tarihi özelliklere uygun olmalı.

KARS Kafkas Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yaşar Kop, Türkiye ve Ermenistan'ın ortak restorasyonu için mutabakat zaptı imzaladığı Ani Ören Yeri'ndeki İpek Yolu Köprüsü'nün, iki katlı inşa edildiğini ve restorasyonun da tarihi özelliklerine göre yapılması gerektiğini söyledi.

Arpaçay Nehri üzerinde bulunan İpek Yolu Köprüsü'nün bir tarafı Kars'ın Ocaklı köyü çevresinde, diğer tarafı ise Ermenistan'ın Haykadzor köyü yakınında yer alıyor. Tarihi köprü, iki ülke arasında doğal sınır niteliği taşıyor. 12'nci yüzyılın başlarında Büyük Selçuklular döneminde inşa edilen ve 'Selçuklu Köprüsü' olarak da bilinen İpek Yolu Köprüsü, savaşlar ve depremler nedeniyle büyük ölçüde tahrip oldu. Günümüzde köprüden yalnızca ayak bölümleri ayakta kaldı.

İPEK YOLU'NUN KALINTISI

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yaşar Kop, köprünün yalnızca ticari değil, diplomatik ve kültürel açıdan da önemli bir simge olduğunu söyledi. İpek Yolu denince akla ticaretin geldiğini belirten Prof. Dr. Yaşar Kop, "Kars'ta bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle de Çin'den başlayıp Avrupa'ya Anadolu ve Akdeniz üzerinden uzanan yolla giden İpek Yolu'nun kalan kalıntısı Ani'deki bu İpek Yolu Köprüsü'dür. O yüzden 'Ani Köprüsü' deyip geçmemek gerekir. Bu köprünün özellikle hem ticarete hem diplomasiye hem kültürel etkileşime katkı sağlaması göz önüne alındığında elbette ki bu normalleşen dönemde hele ki Ermenistan'daki Başbakanları olan Paşinyan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çok ılımlı yaklaşmasıyla belki de bir nevi Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü de kabul etmesiyle uzanan eli geri çevirmemek adına çok mantıklı ve makul bir olay" dedi.

İpek Yolu Köprüsünün onarım kararının bölgedeki siyasi iklime olumlu yansıyacağını belirten Prof. Dr. Kop, "Tarihte çok meşhur bir laf vardır; 'Kılıçla fethedilir, kalemle korunur' diye. Kalemle korunacaksa sadece kalemle yazmakla da olmaz. Bu kültürel birlikteliği, bu kültürel özelliği, bu diplomasiyi kalem olarak da adlandırarak bu köprüyü söylemiş yerine getirmiş olabiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam 1119 tarihli bir kitabe de vardı. O kitabede Kars'tan giriş noktasında bulunan Ani'deki bu İpek Yolu Köprüsü'nden pamuk ve keten taşındığına dair deliller var. Umarız ki bu köprünün aslına uygun, ismine layık ve doğru bir şekilde yapılmasıyla hem turizm hem diplomasi hem kültürel ticaret açısından önemli olacaktır diye konuştu.

KÖPRÜ İKİ KATLIYDI

Restorasyonun tarihi gerçeklere uygun yapılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kop, "İpek yolu köprüsünü tadilatını, tamiratını yaparken şunlara belki dikkat etmek lazım. İsminin haricinde. Oranın iki kat doluşuna, alt katından döneminde kervanların geçtiğine, üst katından yine insanların, yayaların ya da yaya olan askeri birliklerin geçtiğini göz önünde bulundurularak tamir edilmesi gerekir. Hatta bunları yaparken orijinaline uygun olsun diye her iki tarafındaki kemerin genişliğinin 35 metre eninde yapılması lazım ki aslına uygun olabilsin. Bir nevi Doğu Avrupa'daki, Avrupa'daki Old Town denilen eski şehirler gibi yapılırsa en azından hoş olur" dedi.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ/ KARS,

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Diplomasi, Kültür, Son Dakika

