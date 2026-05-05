İpek Yolu Rallisi Kapadokya'da
İpek Yolu Rallisi Kapadokya'da

05.05.2026 18:34
Doğu Batı Dostluk Rallisi, Kapadokya'da sporculara tarih ve doğa güzellikleri sundu.

Almanya'dan başlayarak yaklaşık 19 bin kilometrelik güzergah sonunda Nepal'de tamamlanacak olan Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi kapsamında Türkiye'ye gelen sporcuların yeni durağı Kapadokya oldu.

27 Nisan'da Almanya'dan yola çıkan ve birçok ülkeden katılımcının yer aldığı ralli ekibi, Ankara'daki programın ardından Nevşehir'e geldi. Kapadokya bölgesine ulaşan sporcular, peribacaları ve doğal güzellikleriyle ünlü bölgede mola verdi. Tarihi İpek Yolu rotasını modern araçlarla yeniden canlandırmayı amaçlayan organizasyona katılan ralliciler, Kapadokya'nın eşsiz manzarası eşliğinde fotoğraf çektirerek bölgeyi gezdi. Sporcular ayrıca bölgenin tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret etti. Yaklaşık 19 bin kilometrelik parkuru tamamlayacak olan ralli ekibi, Türkiye etabında Kapadokya'nın ardından Nemrut Dağı, Ahlat ve Ani Harabeleri gibi önemli tarihi noktalardan geçecek. Türkiye'den ayrılacak konvoy, İran ve Türkmenistan üzerinden Orta Asya'ya ilerleyerek yaklaşık bir buçuk ay sonra Nepal'de yolculuğunu tamamlayacak. Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, rallinin her yıl düzenlendiğini belirterek, "Bu yıl 19 ülke ve 64 şehirden geçiyoruz. Yaklaşık 19 bin kilometrelik bir yolculuk yapıyoruz. 19 ülkeden geçmek, farklı kültürleri tanımak anlamına geliyor" dedi.

Türkiye'nin doğu ile batı arasında bir köprü görevi gördüğünü ifade eden Serin, "Savaşların yaşandığı bir dönemde bu tür projelerin dünya barışına katkı sağlayacağına inanıyoruz. İnsanların birbirini tanıması ve önyargılarını kırması çok önemli" diye konuştu. Rallinin dünyanın en uzun rallilerinden biri olduğunu kaydeden Serin, "Bizim için araçların markası ya da modeli önemli değil. Önemli olan araçlarımızın bakımını iyi yapmak ve güvenli şekilde yolculuğu tamamlamak. Zorlu hava şartlarına rağmen hazırlıklıyız. Hedefimiz Nepal'e kazasız belasız ulaşmak" ifadelerini kullandı. Organizasyona Sırbistan'dan katılan Ana Jankovic ise Türkiye'ye 11'inci kez geldiğini belirterek, "İstanbul ve Ankara'nın ardından Kapadokya'da mola verdik. Böyle bir deneyim yaşattıkları için organizasyona teşekkür ediyorum. Yolculuk çok keyifli geçiyor" dedi. Polonyalı Agnieszka Trolese de Kapadokya'ya hayran kaldığını belirterek, "İstanbul dünyanın en canlı şehirlerinden biri. Kapadokya ise benim en sevdiğim turizm bölgelerinden biri. UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu bölge gerçekten benzersiz" diye konuştu.

Barış; dostluk ve kültürel etkileşim mesajı taşıyan İpek Yolu Rallisi'nin Kapadokya etabı, bölge halkı ve turistlerin de ilgisini çekti. Sporcular, Kapadokya ziyaretinin ardından rotalarına devam etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat

