İranlı Tasarımcı Shahnaz Parsa, Kapadokya'da Koleksiyonunu Sergiledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

İranlı Tasarımcı Shahnaz Parsa, Kapadokya'da Koleksiyonunu Sergiledi

İranlı Tasarımcı Shahnaz Parsa, Kapadokya\'da Koleksiyonunu Sergiledi

İranlı giyim tasarımcısı Shahnaz Parsa, Kapadokya'da haute couture kıyafetlerinden oluşan 'Let Our Soul Shine' adlı koleksiyonunu sergiledi. Ülkesinin kültürel zenginliklerini modern tasarım anlayışıyla buluşturan eserler büyük ilgi gördü. Ayrıca, ABD'nin Colorado eyaletinde Gypsy Birds firması için bir koleksiyon sergilemişti.

09.08.2024 12:53
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İranlı giyim tasarımcısı Shahnaz Parsa, 4 Ağustos 2024 tarihinde Kapadokya'da düzenlenen bir etkinlikte, benzersiz haute couture kıyafetlerinden oluşan "Let Our Soul Shine" adlı koleksiyonuyla ülkesini ilk kez temsil etti. Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu etkinlik, Parsa'nın uluslararası moda sahnesinde dikkat çekmesini sağladı.

Shahnaz Parsa, bu önemli gösterimde ülkesinin kültürel zenginliklerini modern tasarım anlayışıyla buluşturan eserlerini sergiledi. Tasarımcının koleksiyonu, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

İranlı Tasarımcı Shahnaz Parsa, Kapadokya'da Koleksiyonunu Sergiledi

Ayrıca Parsa, geçtiğimiz ay ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen bir başka etkinlikte, Gypsy Birds firması için farklı parçalardan oluşan bir koleksiyon sergiledi. Bu koleksiyon, ünlü Shooromski ile yapılan işbirliği çerçevesinde hazırlandı ve Parsa'nın moda dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Shahnaz Parsa'nın bu başarıları, onun moda dünyasındaki yükselişinin göstergesi olarak kabul ediliyor ve tasarımcının gelecekteki projeleri merakla bekleniyor.

İranlı Tasarımcı Shahnaz Parsa, Kapadokya'da Koleksiyonunu Sergiledi

Kapadokya, Colorado, Moda, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İranlı Tasarımcı Shahnaz Parsa, Kapadokya'da Koleksiyonunu Sergiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İranlı Tasarımcı Shahnaz Parsa, Kapadokya'da Koleksiyonunu Sergiledi - Son Dakika
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