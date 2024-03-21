İranlı ünlü sanatçı Feramerz Aslani, 69 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kültür Sanat

İranlı ünlü sanatçı Feramerz Aslani, 69 yaşında hayatını kaybetti

İranlı söz ve beste yazarı Feramerz Aslani, ABD'de kanserden dolayı hayatını kaybetti. Eşi Mercan Aslani, sosyal medya hesabından duyurdu. Aslani'nin popüler parçası 'Age Ye Rooz', Türkçeye Ajda Pekkan tarafından 'Dile kolay' adıyla uyarlanmıştı.

21.03.2024 10:39
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İranlı ünlü sanatçı, söz ve beste yazarı Feramerz Aslani, 69 yaşında ABD'de hayatını kaybetti.

Mercan Aslani sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, eşi Aslani'nin kanserden vefat ettiğini duyurdu.

ABD'nin Maryland kentinde tedavi gördüğü hastanede, 69 yaşında yaşamını yitiren İranlı pop sanatçının "Age Ye Rooz" adlı parçası, Ajda Pekkan tarafından "Dile kolay" adıyla Türkçeye uyarlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İranlı ünlü sanatçı Feramerz Aslani, 69 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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