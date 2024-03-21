İranlı ünlü sanatçı Feramerz Aslani, 69 yaşında hayatını kaybetti

İranlı ünlü sanatçı, söz ve beste yazarı Feramerz Aslani, 69 yaşında ABD'de hayatını kaybetti.
Mercan Aslani sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, eşi Aslani'nin kanserden vefat ettiğini duyurdu.
ABD'nin Maryland kentinde tedavi gördüğü hastanede, 69 yaşında yaşamını yitiren İranlı pop sanatçının "Age Ye Rooz" adlı parçası, Ajda Pekkan tarafından "Dile kolay" adıyla Türkçeye uyarlanmıştı.
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Garanti BBVA, DenizTemiz Derneği/TURMEPA işbirliğiyle Marmara Denizi'nde deniz kirliliğini azaltmak ve önlemek amacıyla başlattığı 'Mavi Nefes Projesi' kapsamında atık toplama ve geri dönüşüm çalışmaları yapıyor. Ayrıca, proje kapsamında deniz temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için eğitimler veriliyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde faaliyet gösteren KAYMEK tarafından Maraş İşi ile Ramazan ayına özel olarak hazırlanan 100 eserin yer aldığı Esma'ül-Hüsna Sergisi yoğun ilgi gördü.
Artweeks İstanbul'un 9. Edisyonu, Bilgili Holding ev sahipliğinde The Ritz Carlton Residences, İstanbul B Blok'ta gerçekleştirilecek. Türkiye'nin önde gelen galeri ve sanatçılarının eserlerinin görülebileceği Artweeks İstanbul 9. Edisyonu, sanatın evrensel dilini yansıtan eserlerle sanatseverler ve sanatçılar arasında bağlar kurmayı hedefliyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan 2'nci yüzyılda Roma İmparatoru Trajan tarafından yaptırılan tiyatro, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyonun tamamlanmasıyla yeniden ziyarete açıldı. İznik'in tarihi surları da Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle restore edilerek turizme kazandırıldı.
Trabzon'da çocukluk hayalini gerçekleştirmek için pastane açan Sevgi Uzuncan, KOSGEB desteğiyle işletme sayısını üçe çıkartarak 19'u kadın 22 kişiye iş imkanı sağladı. Ürünlerinin beğenilmesiyle şehirde iki iş yeri daha açan Uzuncan, Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaat ederek markasının isim hakkını aldı. Uzuncan, kadınların iş hayatında olması gerektiğini vurgulayarak çalışkanlık ve istikrarın önemini belirtti.
Uluslararası Sanat Birliği, İstanbul Kadıköy Fami Musiki ve Sanat Derneği Sanatif Yaklaşımlar Sergi Salonunda 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 15.00'te Yunanistan, Türkiye, Polonya, Arnavutluk ve Fransa'dan gelen seksen sanatçıyla sergi açılışı, müzik ve kitap sunumu yapacak. Sergi, 21-24 Mart 2024 tarihleri arasında tüm sanatseverlere açık olacak.
Romantik komedi filmi "Sevmek Yüzünden", yönetmen Ahmet Kapucu tarafından çekildi. Filmde romantik komedilerden farklı bir deneyim sunulduğunu belirten Kapucu, izleyicilerin beğeneceğini umduklarını söyledi. Filmin kadın hikayesine odaklandığını vurgulayan Kapucu, başrol oyuncuları Serhat Teoman ve Ayça Ayşin Turan da filmi heyecanla beklediklerini ifade etti. Filmin çekimleri İstanbul, Tekirdağ ve Antalya'da gerçekleştirildi ve yaklaşık 4 hafta sürdü. "Sevmek Yüzünden" filminin başrollerini Serhat Teoman ve Ayça Ayşin Turan paylaşıyor.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Nevruz'un tabiatın canlanması, baharın gelişi ve kardeşliğin adı olduğunu belirten Rektör Özölçer, bu kutlu günün milli değerlerin gücünü perçinlediğini vurguladı. Ayrıca, bereket, iyilik, barış ve mutluluğun daim olması temennisinde bulunan Rektör Özölçer, bayramın ülkenin bütün kuruluşlarına başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini umut etti.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her akşam teravih namazı sonrası Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlenen Ramazan Sohbetleri devam ediyor. Bu kez konuğu yazar Hayati İnanç oldu.
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