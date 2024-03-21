İranlılar nevruzu Van'da kutluyor
VAN - İranlı turistler, ülkelerinde 20 Mart'ta başlayan nevruzu Van'daki eğlence merkezlerinde doyasıya eğlenerek kutluyor.
Ülkelerinde 20 Mart'ta başlayan ve 13 gün süren nevruz tatilini Van'da değerlendiren İranlı turistler, şehrin eğlence merkezlerinde sabaha kadar eğlenerek nevruzu kutladı. Nevruzu baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlayan İranlı turistler, kültürlerindeki "haft sin" sofrasını hazırlayarak yeni yıla giriyor. Nevruz tatilini değerlendirmek için Van'a gelen İranlı turistler gündüz alışveriş yapıp, geceleri ise eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor.
Nevruzun baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlandığını ifade eden turistler ise "Bizler de nevruz tatili için Van'a geldik. Van hem bize çok yakın, hem kültürlerimiz birbirine yakın, insanları çok iyi. Bu nedenle Van'ı tercih ediyoruz" dedi.
Van'da eğlenmenin yanı sıra bol bol alışveriş yapacaklarını da aktaran İranlı turistler, nevruzun tüm insanlara mutluluk ve huzur getirmesini diledi.
Ruby Clup'ta eğlenen İranlı turistler kendileri için hazırlanan haft sin masasını çok sevdiklerini belirterek, "Bizler burada kendimizi evimizde gibi hissettik. Bu haft sin bizim için çok önemli. Her biri ayrı bir anlam ifade ediyor. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.
Nevruzdan önce hazırlanan ve iki hafta boyunca evin bir köşesinde duran "haft sin" sofrasında ise farsça 's' harfiyle başlayan sebze, elma, sirke, demir para, sarımsak, buğday ve iğde bulunuyor.
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Başkent Bişkek'te bir restoranın bahçesinde, 21 Mart Nevruz Bayramı etkinliğine katılacak davetliler için sümölök tatlısı hazırlığı yapıldı. Organizatörler, tatlının hazırlanma sürecine ülke genelinden kanaat önderleri ile halk sanatçılarını davet etti. Tatlı hazırlanırken, geleneksel çalgıların eşliğinde türküler söylendi, dualar edildi ve iyi dileklerde bulunuldu. Yerel kıyafetler giyen kadınlar, milli müzikler eşliğinde yaptıkları danslarla ve söylediği şarkılarla sümölök pişirme etkinliğine renk kattı. Ses sanatçıları Venera Pirmatova ve Tolkun Orozobayeva, Nevruz Bayramı adlı yeni şarkılarını seslendirdi. Sümölök tatlısı, yakılan ateşin üzerinde karıştırıldıktan sonra dev kazanın kapağı kapatıldı. Sabahleyin kazanın kapağı açılacak ve sümölök tatlısı, bardaklara konularak Nevruz Bayramı'nı kutlamaya gelen misafirlere ikram edilecek. Nevruz Bayramı'nın vazgeçilmez ikramlarından ve tarifi kuşaktan kuşağa aktarılan, bolluk ve bereketin simgesi 'sümölök' tatlısının yapımında, yağ, filizlenmiş buğday, un ve su kullanılıyor. Nevruz Bayramı meydanlarda kutlanacak. Milli bayram Nevruz, tüm ana meydanlarda sportif, geleneksel ve kültürel etkinliklerle kutlanacak. Bişkek Büyükşehir Belediyesi, Nevruz için Ala-Too Meydanı'nda halk oyunları, konser, fuar, el işleri ile gelenekleri tanıtma etkinlikleri düzenleyecek. Oş Büyükşehir Belediyesi de 'Sümölök Festivali', yerel sanatçıların katılımıyla konser etkinliği organize edecek. İlçe belediyeleri de etkinliklerin ziyaretçilerine sümölök tatlısı ikramında bulunacak.
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