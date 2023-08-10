İş İnsanı Esat Karlıdağ'ın kitabı 'Bir Gün Daha'da umut ve sosyal sorumluluk iç içe

Bir Gün Daha: Yeni Başlangıçlar ve İçsel Yolculuk

Esat Karlıdağ'ın "Bir Gün Daha" adlı kitabı, hayatın içindeki anlamı ve değeri keşfetme yolculuğunu ele alıyor. Yeni bir güne başlamanın verdiği umut, yaşadığımız anları değerlendirme ve sevdiklerimize daha fazla zaman ayırma ihtiyacı gibi temalar, eserin merkezini oluşturuyor. Kitap, doğanın uyanışıyla başlayan her yeni günün, yaşamımıza sunduğu yeni umutları ve fırsatları yansıtıyor. Rüzgarın hafif esintisiyle uyanan çiçekler, güneşin ışıklarıyla dans edercesine gülümserken, okuyucular da kitabın sayfalarında unutulmaz bir yolculuğa çıkar.

Sosyal Sorumluluk ve Kitap: LÖSEV'e Destek

Esat Karlıdağ'ın "Bir Gün Daha" adlı eseri, sadece bir kitap olarak değil, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesinin de parçası olarak dikkat çekiyor. Kitaptan elde edilen tüm telif geliri, "Lösemili Çocuklar Vakfı" LÖSEV'e bağışlanacak. Bu anlamlı işbirliği, kitabın sadece okurlarını değil, aynı zamanda ihtiyaç sahibi çocukları da kucaklıyor.

Karlıdağ, önümüzdeki ay okuyucularla buluşacak olan kitabı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Bir Gün Daha adlı kitabımı, hem okurlara umut dolu bir yolculuk sunmak hem de sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla hazırladık. Türkiye'nin en büyük mecralarıyla yapılan anlaşmalar sayesinde kitabın tanıtımı geniş bir kitleye ulaşacak. Ve en önemlisi, kitaptan elde edilen gelirlerin LÖSEV'e aktarılacak olması, çocuklarımızın daha güzel bir geleceğe adım atmalarına katkı sağlayacak." şeklinde konuştu.

Bir Gün Daha: Yeni Sayfalar, Yeni Hikayeler

"Bir Gün Daha", içinde barındırdığı derin anlamlarla okurlara yeni bir bakış açısı sunuyor. Her bir günün, bir hikayenin ve bir umudun başlangıcı olduğunu hatırlatan bu eser, Esat Karlıdağ'ın kaleminden gelen bir armağan niteliğinde. Kitap, önümüzdeki ay raflardaki yerini alacak ve okurlarını unutulmaz bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Not: "Bir Gün Daha" adlı kitap, Yediveren Yayınevi tarafından basılacak ve satışından elde edilen tüm telif geliri "Lösemili Çocuklar Vakfı" LÖSEV'e bağışlanacaktır.