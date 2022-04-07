İş Sanat'ın Metaverse'teki sergisi devam ediyor - Son Dakika
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İş Sanat'ın Metaverse'teki sergisi devam ediyor

07.04.2022 18:28

İş Sanat'ın Metaverse'teki sergisi devam ediyorİSTANBUL İş Sanat'ın, Türkiye İş Bankası'nın resim koleksiyonundaki eserlerden hazırladığı Metaverse'teki sergisi "Tablolarla Boğaziçi'nde Bir Gezinti" ziyaretçilerini ağırlıyor.

İş Sanat'ın Metaverse'teki sergisi devam ediyor

İSTANBUL İş Sanat'ın, Türkiye İş Bankası'nın resim koleksiyonundaki eserlerden hazırladığı Metaverse'teki sergisi "Tablolarla Boğaziçi'nde Bir Gezinti" ziyaretçilerini ağırlıyor.

İş Sanat'ın, Türkiye İş Bankası'nın resim koleksiyonundaki eserlerden özel bir seçkiyle hazırladığı Metaverse'teki ilk NFT sergisi "Tablolarla Boğaziçi'nde Bir Gezinti" ziyaretçilerini ağırlıyor. Serginin 5 - 7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ön gösterimi için sınırlı sayıda hazırlanan NFT davetiyelerin tamamı tükendi. Sergi, 8 Nisan'dan 20 Nisan'a kadar platformdaki tüm katılımcılar tarafından ziyaret edilebilecek. Sergide, İş Bankası Resim Koleksiyonu'nda yer alan Hikmet Onat, Şeref Akdik, Zeki Faik İzer, Feyhaman Duran, İbrahim Safi, İbrahim Çallı, Cevat Erkul, Hulusi Mercan, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Halil Paşa gibi ressamların eserlerinden seçilen tablolar NFT olarak ziyaretçilerle buluşuyor.

Serginin küratörlüğünü, bankanın 1940'lardan bu yana oluşturduğu koleksiyonuna ev sahipliği yapacak olan ve Beyoğlu'ndaki tarihi binasında restorasyon inşaatı devam eden resim müzesinin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu üstleniyor. Usta sanatçıların eserleri, blok zincir altyapısını kullanan ve merkeziyetsiz bir yapıda kurulan Decentraland platformunda sunuluyor. Sergide kullanılan bir diğer teknoloji olan artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde, dijital ortamda sergilenen NFT eserlerin fiziki ve dijital deneyimle birleştirilmesi sağlanıyor. Serginin teknolojik kurgusu banka ve teknoloji iştiraki Softtech'in Türkiye ve Çin'deki inovasyon merkezlerinin işbirliği ile hazırlandı.

Metaverse'te sergi gezme deneyimi yaşamak isteyenlerin metaverse.issanat.com.tr adresi üzerinden usta ressamların İstanbul'un kıyılarını resmettiği tablolara ücretsiz erişebileceği bilgisi de paylaşıldı.

İş Sanat'ın Metaverse'teki sergisi devam ediyor
İş Sanat'ın Metaverse'teki sergisi devam ediyor
İş Sanat'ın Metaverse'teki sergisi devam ediyor

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İş Bankası, Metaverse, İstanbul, Nisan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İş Sanat'ın Metaverse'teki sergisi devam ediyor - Son Dakika


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