İsa Bey Camisi Yeniden Açıldı

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İzmir'in Selçuk ilçesinde restorasyon nedeniyle 2 yıl önce ibadete kapatılan tarihi İsa Bey Camisi, cuma namazında cemaatiyle buluştu.

Caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılan İzmir Valisi Süleyman Elban ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, restorasyon çalışmalarıyla ilgili İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can'dan bilgi aldı.

Vali Elban, açılışın hayırlı olması temennisinde bulunarak, caminin cemaatinin bol olmasını diledi.

İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından yapılan duanın ardından 650 yıllık caminin açılış kurdelesi kesildi.

Törene, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.